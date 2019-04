Horoskooppi

Horoskooppi 29.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vaikeuksien voittaminen on eri asia kuin niiden jatkuva välttely. Tässä tilanteessa kiertelysi ymmärtää, mutta pian härkää on tartuttava sarvista.Huhtikuun loppu merkitsee sinulle aina askelta eteenpäin. Olet siirtynyt omaan tilaasi ja siinä on aina enemmän lupauksia ja mahdollisuuksia kuin talvessa.Enää ei kannata odottaa innoitusta asioiden tekemiseen. Inspiraatio saa olla joutohetkien herkkua. Arjessa innoitus kasvaa tekemisen myötä.Eräs toimii omavaltaisesti ilman että kukaan näyttäisi asettuvan poikkiteloin. Tiedät siis hyvin, mitä se sinunlaisellesi velvollisuudentuntoiselle merkitsee.Luovuuden energiasi on korkealla. Anna siis sen ohjata alkavan viikon ajan toimiasi. Tämä viikko on muutenkin tärkeää aikaa tulevan kannalta.Tämä viikko merkitsee syvenevää ystävyyttä erään kanssa. Aloita siis jo tänään aivan uudenlaisen maiseman maalaaminen, jotta kiire ei pääse yllättämään.Samalla kun löydät uusia piirteitä vanhoista ystävistä, sinusta tuntuu kuin sama tapahtuisi omallakin kohdallasi: peilistä sinua katsoo hivenen erinäköinen ihminen.Keskity ihmissuhteisiin ja varsinkin erään tilanteen ratkaisemiseen. Sinun on myös pidettävä eräälle antamasi lupaus. Siitä ei voi enää livetä.Varhaisempien vuosien kokemukset nousevat yhä useammin mieleesi, kun kohtaat yllättäen ihmisen kaukaa sieltä jostain. Olette muuttuneet, mutta silti tilanne vie.Kaipuusi muutokseen voimistuu yhdessä kevään kohinan kanssa. Jos ja kun eräs lähelläsi tahtoo tarrautua vanhaan, niin sinulle koittavat pian ratkaisujen ajat.Sinusta tuntuu kuin mikään ei riittäisi eräälle. On opittava olemaan välittämättä siitä ja tehtävä vain kaikkensa. Se saa kelvata toistaiseksi.Sinulle tarjotaan kiinnostavaa matkaa. Mieti asiaa hetki, mutta älä epäröi, sillä tulokset ovat sellaisia, ettet ole enää matkan jälkeen entisesi.