Horoskooppi

Horoskooppi 27.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Vastaa ystävällisyyteen ystävällisyydellä ja ilkeyteen ystävällisyydellä. Hymyn merkitystä maailman parantamisessa ei voi liioitella.Tänä yksilöiden kulta-aikana on ihanaa saada kaikki mukaan yhteisiin ponnistuksiin. Yhden ilo on kaikkien riemu, ja sillä on valtavasti antavaa energiaa.Saat kutsun tilaisuuteen, joka tuntuu hyvin vieraalta. Älä pakota itseäsi tekemään mitään sellaista, joka tuntuu sinusta ajantuhlaukselta.Joudut venymään vastoin suunnitelmiasi. Tee se poikkeusajatuksin ja palaa heti purkamaan ystävällesi sydäntäsi.Muistele hetki ystävääsi, joka on ottanut ilosi ja surusi vastaan. Nyt on sinun vuorosi jäädä tuon tulva-aallon huuhtomaksi. Vaan sinäkin selviydyt.Anova saa, ja kolkuttavalle avataan. Muista, että elämässä on aina oikea aika opetella uusia taitoja eikä uutta kannata ikinä torjua heti kotiovella.Uudet harrastukset tuovat uuden valon henkiseen puutarhaasi. Ihaile niitä ja anna hanakasti apua kaikille, jotka vain sellaista kaipaavat.Elämä on tässä ja nyt, ja sinä kannat mukanasi pitkäaikaisia taakkoja. Muistele ystäviesi kanssa viikonloppuna menneiden aikojen parhaita tuokioita.Iske hampaasi kiinni uuteen leipään. Älä muistele isovanhempiesi aikaisia toisia ohjeita. Vanhentunut ja homehtunut eivät ole sinun asioitasi.Saat tänä viikonloppuna havainnollisia esimerkkejä siitä, mitä todellinen ihmisyys tarkoittaa. Noudattamalla hivenenkin noita linjoja pääset pitkälle.Elämä on asia, jossa soolopelaaminen kulkee kauniissa sopusoinnussa joukkuepelin kanssa. Tyylipisteitä ei ole paljon jaossa, mutta vähätkin sellaiset huomataan.Sinä omaat harvinaisen taidon ajatella elämää kokonaistaidetaoksena. Moni tahtoo elää pikavoitoilla ja -vipeillä, mutta sinun linjasi on voittajan linja.