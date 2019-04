Horoskooppi

Horoskooppi 26.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Arjen harmaus voi iskeä aurinkoisenakin päivänä. Sinun onneksesi nyt on viikonloppu painamassa päälle, joten arki joutuu joka tapauksessa väistymään.Muistat lapsuudesta, miten vanhemmat varoittelivat tulella leikkimisestä. Tottelit silloin, mikä salli sinun varttua, mutta nyt olet uudestaan samanlaisessa tilanteessa.Teet aika nopeita johtopäätöksiä eräiden puuhista. Pieni varovaisuus olisi kuitenkin paikallaan, sillä kaikki ei todellakaan ole miltä näyttää.Juuri kun olit suhteellisen tyytyväinen maailmasi järjestykseen,niin koittaa uusi kumous. Jäät siitä ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, mutta silti!Saat palautetta, joka on sinusta kohtuutonta. Ennen kuin isket takaisin, niin nukupa yö tai kaksi ja katso sitten, mihin on tarvis.Hellitä nyt hetkeksi tavoitteistasi ja keskity tarkastelemaan toimintaympäristöäsi. Huomaat, miten maailma on muuttunut ja tullut vaikeaselkoisemmaksi.Hetkellisen mielihyvän tavoittelu sokaisee ja aiheuttaa nopeasti pahan henkisen krapulan. Pysyvämmät arvot tulevat pian todella tarpeen.Tasapainoilet lupausten ja tekojen välisellä maalla, mikä ei vähennä tuskaasi. Nyt on oikeasti sanojen aika ohi, sillä tekojen on annettava puhua–ja nopeasti.Saat hetkeksi osaksesi ansiotonta arvonnousua. Mieti, onko sillä pidemmän päällä mitään muuta merkitystä kuin hetkellinen itsetuntosi sively. Voisitko tehdä jotain muuta?Jos luet sosiaalisen median viestejä tai kommentteja sinun tai toisten asioista, niin ota tarpeeksi kriittinen näkökulma, sillä harva ajattelee toimiessaan.Huolehdi siitä, että tekosi vastaavat puheitasi. Ei ole hyväksi kenellekään jäädä housut kintussa selittelemään asiaa, joka ole enää selvitettävissä.Pyydät palautetta toimistasi, mutta tahdotko todella kuulla sitä? Mielensä voi pahoittaa niin monella tavalla, että tässäkin asiassa kannattaa olla varovainen.