Horoskooppi

Horoskooppi 25.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Älä luovu etsimisestä, jos todella haluat löytää tietyn asian. Se on lähempänä kuin aavistatkaan, mutta helposti sekään ei löydy.Viisi vuotta on joko pitkä tai lyhyt aika – kaikki on ajan suhteen suhteellista. Silti sinun on nyt syytä ryhdistäytyä erään vanhan tuttavasi suhteen.Lohduta ystävääsi ja etsi parhaat keinot hänen tukemisekseen. Hylkää hetkeksi kaikki muut työt ja paneudu tähän. Elämänne jatkuu – siksi on syytä muuttaa aikataulua.Olet joutunut odottamattoman mielenkiinnon kohteeksi. Yritä silti olla oma itsesi, sillä juuri sellaisena tämä ihminen on sinusta kiinnostunut.Kukaan ei tule sinua kotoa hakemaan ellet ilmaise olemassaoloasi. Olet oman maailmasi napa, mutta sama on tilanne toisillakin.Tarvitset rakkauden ja romantiikan kertauskurssia. Kuinka kummallista onkin, miten paljon olet talven aikana unohtanut jopa perusasioita.Elämänhallinta kysyy tarmoa ja keskittymistä. Istu siis aloillesi ja mieti, mitä pitää tehdä ja mitä tahdot tehdä. Siinä avaimia ensi lähtöön.Keväällä tuntuu kuin aika saisi muuttolintujen siivet selkäänsä. Koska aikaa ei voi pysäyttää, sitä tulee nauttia kohtuuttomin annoksin.Astu tuvasta ja tutkaile, mitä keväisellä elämällä on sinulle tarjota. Universumilla on takataskussaan ihana yllätys toisensa jälkeen.Nauti hetkestäsi parrasvaloissa. Keskity silti perustekemiseen, jotta tällaiset hetket voisivat joskus toistua.Kaipaus säilyy, vaikka välimatka on ajallisestikin pitkä. Kaipuuta ei kannata ruokkia, mutta sen tukahduttaminen vasta myrkyllistä olisi. Pure sisäisesti hammasta ja odota.Luulit tilanteiden muuttuvan, mutta nyt kaikki on yhä kuin ennenkin – näin sinusta, vaikka ulkopuoliset näkevätkin muutokset. Yritä ottaa hetkeksi toinen näkökulma.