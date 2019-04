Horoskooppi

Horoskooppi 24.4.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10. – 22.11.

Jousimies 23.11. – 22.12.

Kauris 23.12. – 21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Ole valmis myönnytyksiin eräälle, jotta sopu säilyy. Se on itse asiassa ainoa tapa estää suurempi konflikti. Silti pitkällä tähtäimellä asiat näyttävät hyvältä.Tunti tai kaksi ylimääräistä puurtamista päivittäin viikon ajan vie sinut jo aivan toiseen tilanteeseen. Uhraa vapaa-aikaasi tulevaisuuden hyväksi.Aika kuluu. Onko sinulla vara odottaa kuinka kauan erään vastausta? Päätös on sinun. Varasuunnitelma kannattaa silti laatia jo nyt.Epäsopu työntää luista koipeaan peittosi alle. Sinulta vaaditaan rohkeutta sen torjumiseen, mutta sitähän sinulla riittää. Näytät toisillekin, miten riita taltutetaan.Jahkailu ja tuumailu ovat erään keinot yrittää ratkaista asia. Ne eivät kuulu sinun sanavarastoosi joten tartu tarmolla asiaan ja näytä hänelle kaapin paikka.Vuorokaudella on joskus tunteja varastossa sinua varten, kun tahdot saada tietyn asian hoidettua. Tiedät hyvin omat voimasi, joten ei kun hommiin.Saat osaksesi hämmästyneitä katseita, mutta älä niistä välitä. Sinä olet elämäsi kunnossa ja pystyt suorituksiin, jollaisista itsekin vain ennen uneksit.Entäpä, jos kertoisit eräälle tunteistasi? Mitä voisit siinä menettää? Olethan vuosien ajan turhaan yrittänyt vihjailla, eikä siitä ole seurannut mitään.Ole tarkka ja kuuntele merkkejä. Kun saat varmistuksen oikeasta hetkestä, toimi ripeästi. Et voi enää lykätä mitään vaarantamatta koko tehtävääsi.Työprojekteja pukkaisi, mutta et jaksa innostua. Kerää voimia vappuun asti ja tartu sitten molemmin käsin juttuihin, jotka olet listannut tehtäväksi.Sinulla on ainakin kaksi vaihtoehtoa. Yön yli nukkumisella pystynet rajaamaan niiden määrää, mutta tärkeintä olisi päättää, minne olet oikeasti matkalla.Olet pettynyt ystäväsi saamattomuuteen jatkuvista lupauksista huolimatta. Oven näyttäminen tässä tilanteessa olisi ehkä liikaa. Yritä vielä kerran kärsivällisyyttä.