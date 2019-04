Horoskooppi

Horoskooppi 23.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pääsiäisen jälkeinen ajanjakso alkaa rauhallisesti syvää kevättä rakentaen. Sinulla on nyt sekä aikaa että tahtoa tehdä niitä asioita, joita olet halunnut.Koti on nyt paikka, jossa edistyt parhaiten. Työssä arki on kuin tervanjuontia. Älä silti anna periksi, sillä vanha sanonta ahkeruuden ja kovan onnen suhteesta pätee nytkin.Jotkut tahtoisivat nähdä suunnitelmiesi kariutuvan, mikä on omiaan sisuunnuttamaan sinua. Nyt maailma näkee, mistä aineksista sinut on tehty.Sinä tahdot päästä eteenpäin, mutta ympäristö tuntuu toimivan jarruvarjona. Katkaise tuon varjon naruja varovasti, mutta päättäväisesti. Sinähän tiedät, minne matkaat.Sinä kyllä tiedät, missä olet, vaikka moni muu tuntuukin olevan aika tavalla pihalla sijainnistasi. Älä anna sen turhauttaa vaan toteuta itseäsi kuten parhaaksi katsot.Olet joutunut erään kanssa pattitilanteeseen. Siitä pääseminen vaatii kummaltakin uhrauksia. Keskustelemalla pääsette selville etenemistavoista.Sinulta odotetaan ehdotusta erääseen projektiin. Ole tarkkana sekä ajan että rahan suhteen. Se onnistuu, jos tartut toimeen mahdollisimman pian.Nyt on oivallinen hetki ruveta tekemään kauaskantoisia suunnitelmia. Ota myös ystäviltä vastaan vinkkejä ja ajatuksia siitä, missä olet vuoden, kahden päästä.Vastaa eräiden negatiivisuuteen valoisuudella ja optimistisuudella. Älä kiusoittele heitä, sillä asenteensa vaikuttaa myötäsyntyiseltä. Silti sitä ei tarvitse hyväksyä.Oletko sinä tuuliajolla vai heittelehtiikö maailma ympärilläsi oudosti? On nimittäin täysin mahdollista, että sinun reittisi onkin se oikea ja purtesi vakain kaikista.Ilmassa leijuu sekä periksiantamisen että periksiantamattomuuden hiutaleita. Vielä on vaikea sanoa, mikä on lopputulema. Uusi alku on vaikeampi kuin loppukiri.Menetyksiä rakkauselämässä on vaikea korvata menestyksellä työssä ja toimessa. Pohjimmiltaanhan kyse on myös siitä, mitä sinä oikeasti tahdot. Ja se on nyt selvitettävä.