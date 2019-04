Horoskooppi

Horoskooppi 20.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on oiva hetki vetää henkeä ja päättää piinakevään viimeinen piinaviikko onnen kukkuloille. Sinä tiedät hyvin, mitä siihen tarvitaan. Lamaantuminen nyt olisi pahasta.Yritä toimia niin, ettet käytäkään nyt samaa toimintamallia, jolla asiat eivät viimeksikään menneet kovin hyvin. Uudistumisesi huomataan monella taholla.Nyt voisi olla hyvä ottaa muutaman päivän aikalisä ja pohtia pääsiäisretkillä tulevan suuntaa. Vaihtoehtojen määrän karsimisesta voisi aloittaa.Luontoäidin ilmaisannin aika on koittanut. Etene hakemaan itsellesi sopiva paikka niin auringonpaisteelle kuin tähtisateellekin. Siitä se lähtee.Niskaasi kaatuu nyt roppakaupalla iloa ja hyvyyttä. Pääset leijumaan kunnolla vaaleanpunaisissa pilvissä, joiden kosketus tekee khyvää.Lapset ottavat joskus rankastikin yhteen toisten kanssa, mutta seuraavana hetkenä he ovat ylimpiä ystäviä. Entäpä. jos sinä ja ystäväsi varttuisitte taas lapsiksi?Mieleesi nousee hankalia ajatuksia eräästä. Anna niiden tulla ja mennä. Tutkaile moisia mietteitä lempeydellä, sillä ne haihtuvat varsin pian.Pääsiäinen ja loppukiri eivät ole hyvä yhdistelmä. Kiire on hyvä hukuttaa mämmiin ja keskittyä levon ja rauhallisen onnen etsintään. Ja sitähän sinä löydät!Mieti, mitä ajatuksia eräs sinussa nyt herättää. Tulos taita olla aikamoinen yllätys, sillä muistat hyvin alkukevään tilanteen. Jää alkaa totisesti sulaa.Keskity siihen, mitä teet, on se sitten kevätkukkien istutus tai ateriointi. Keskittymällä tehdyt asiat tuntuvat aina paljon kypsemmilltä ja maut paremmilta.Näet vanhan valokuvan, jossa on sinulle rakas ihminen vuosien takaa. Astu muistojen bulevardille ja kulje rauhassa ja onnellisena matka tiellä, jolle ei ole muuta paluuta.Olemalla salliva ja joustava sinä yllätät monet, jotka ovat viime aikoina pitäneet sinua tiukkapipoisena. Ja vaikka sellainen nyt olisit, niin pieni muutos on aina mahdollinen.