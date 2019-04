Horoskooppi

Horoskooppi 18.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos mielesi tekee syleillä maailmaa, niin tee se. Ota iso kokonaisuus, jonka hahmottamisen jälkeen voit tarkastella pienempiä kohtia. Tärkeintä on keskittyä kerralla yhteen.Pääsiäisen tuoma pitkä tauko tulee sinulle juuri sopivalla hetkellä. Pitkä talvi on ohi, ja voit siirtyä kevein mielin kohti kevään sydäntä.Houkutus toisensa jälkeen yrittää viekoitella sinut pois aloittamaltasi yksinkertaisen toiminnan tieltä. Toivoa ei kannata heittää, vaikka lankeaisitkin. Uusi yritys auttaa.Kaikkea vanhaa ei kannata enää säilyttää. Ajat ovat toiset, ja vaikka konmarittamiseen et menisikään, niin silti kohtuus on kaikessa säilytettävä.On ratkaisuja, joista ei ole paluuta. Mieti tarkasti, mutta nopeasti, mitä mieltä olet ja astu sitten tekojen tielle. Tulevaisuus on tässä ja nyt. Erään sanat satuttavat vielä vuosien takaa. Tietoisuudessasi olet antanut hänelle anteeksi, mutta tunteet puhuvat toista. Hyväksy ne ja ajattele hänen muuttuneen, mikä onkin totta.Valheiden verkko kestää aikansa. Jos haluaa pitää siitä kiinni, niitä on kudottava kaiken aikaa lisää. Lopputulos on siitä huolimatta epävarma.Sanot eräälle pitäväsi hänestä paljon. Ole tarkkana, ettet tee sitä rutiinin vuoksi vaan, että sanat tulevat sydämestäsi. Usein nuotio tarvitsee myös lisää ravintoa.Laskeva aurinko kultaa harmaan teräksenkin. Tiedät arjen harmauden, mutta silti voit nauttia täysin siemauksin senkin kauneudesta.Käsilläsi on pulma, jonka ratkaisu voi joko olla yksinkertainen tai mahdoton. Sinun on lähestyttävä sitä ja kohdattava se niin läheltä, että vasta silloin näet ratkaisun.Uskaltaudu yrittämään. Olet arastellut kyllin kauan joten nyt on joko toimittava tai käännyttävä. Voiton suuruus riippuu toiveistasi.Olet luovinut kohta itsesi pois reitiltä. Huomaa, että ihminen ei voi kumartaa joka suuntaan vaan joskus on tehtävä valintoja ja kannettava niiden seuraukset.Eräs käy sietämättömästi hermoillesi. Mieti, miten voisitte kuitenkin pysyä puheväleissä, kun kerran mielesi tekee käyttäytyä aikuismaisesti. Ensi askel on vaikein.