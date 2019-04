Horoskooppi

Horoskooppi 17.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Mieti taaksepäin elämääsi ja ota sen jälkeen katse eteenpäin. Muistelu antaa sinulle sopivan perspektiivin ja saat valtaisasti energiaa tähän hetkeen.Sinusta tuntuu kuin moni tahtoisi tehdä suunnitelmasi tyhjäksi. Niin ei ole, mutta tunne tekee sinusta epäileväisen. Yritä ystävien kanssa päästä siitä eroon.Eräs saa sinut muuttamaan mielipidettäsi tietystä isosta asiasta. Se panee sinut muutenkin miettimään tuota ihmistä ja sitä, mitä hän sinulle oikeastaan merkitsee.Kaipaat vakautta ja rauhallisuutta, mutta tilanne vaikuttaa nyt tyystin toisenlaiselta. On syytä ottaa asia huumorin kannalta ja edetä kiertotien kautta perille.On ratkaisuja, joista ei ole paluuta. Mieti tarkasti, mutta nopeasti, mitä mieltä olet ja astu sitten tekojen tielle. Tulevaisuus on tässä ja nyt.Tuuli tyyntyy ja säätyyppi muuttuu. Näet selvästi ne vaarat, joilta olet välttynyt. Jatka kiitollisena eteenpäin. Tiedät nyt selviäväsi vaikka mistä.Erään kuva on himmeänä muistoissasi. Haluatko kirkastaa sen vai antaa sen himmetä edelleen. Aavistat kummankin ratkaisun hyvät ja huonot puolet.Tutki, mitä mielessäsi liikkuu, jotta et tulkitsisi ilmassa olevia viestejä väärin. Varsinkin tällä hetkellä on väärintulkintojen määrä suuri.Olet tasapainoillut mielestäsi hankalien ajatusten kanssa jo jonkin aikaa. Ota rauhallisesti ja ole itsellesi armollinen. Huomaat rentouden auttavan ja helpottavan arkeasi.Sinun ei ole pakko tehdä vielä erästä isoa päätöstä. Lykkää sitä jopa pääsiäisen jälkeiseen aikaan, mutta valmistele samalla koko ajan tuota pakettia, että ehdit varmasti.Et uskalla kyseenalaistaa ystäväsi ajatuksia ja toimia. Pahimmillaan se vaarantaa suhdettanne, sillä avoimuus ja suoruus ovat hedelmällisen kanssakäynnin rakennusaineita.Sinun tunteittesi skaala on valtaisan laaja. Älä epäröi käyttää sitä, varsinkaan sen paletin positiivista laitaa, joka on ollut ajoittain vähällä käytöllä.