Horoskooppi

Horoskooppi 16.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Asetu erään asemaan, niin huomaat hänellä olevien vaihtoehtojen vähäisen määrän. Se ei silti oikeuta saamaasi kohteluun. Vastaa samalla mitalla.Päätöksiä syntyy ilman tietojakin. Et voi jäädä pois ratkaisevista hetkistä joten järjestä elämäsi nyt toisella tavalla, jotta olet koko ajan mukana.Anna hiljaisuuden puhua ja kuuntele sitä. Huomaatko, millaista ylellisyyttä edes ajoittainen rauha tarjoaa? Ja se synnyttää myös valtaisasti uusia ajatuksia.Sinä viet nyt, ja toiset vikisevät. Siitä ei tarvitse huolta kantaa, sillä kyllä tähän asti on tilanne ollut toisenlainen. Onhan sinulla kaikki oikeus omaan linjaan.Houkutukset yrittävät viekoitella sinua outoihin tekoihin. Siivoa pöytäsi epämääräisyyksistä ja pidä linja, jolle olet lähtenyt. Odota kiitoksia vasta paljon myöhemmin.Ota itsellesi omaa aikaa ja rakenna unelmiesi kevään runko. Sen varaassa voit toimia parhaan taitosi mukaan. Sitä paitsi sellainen vapauttaa paljon energiaasi.Et voi jäädä paikoillesi, vaikka nyt et juuri muuta tahtoisikaan. Kulkusuunta on sinulla tiedossa, joten voit keskittyä kulkunopeuteeesi, joka on vapaasti valittavissa.Keskity, keskity, keskity. Erään mustankipeys uhkaa suistaa sinut raiteiltasi, mutta ota nyt neuvosta vaarin ja lähde matkaan pelastamaan maailmaa.Ratkaisulähtöisyys olkoon punainen lanka ja ohjenuorasi. Kysymykset on jo esitetty. Nyt alkakoon vastausten hakeminen, ja se on sinun vahvuuksiasi.Ystäväsi rakkauselämä ajelehtii kuin peräsimetön laiva, mutta mitkä ovat sinun todelliset mahdollisuutesi auttaa, vaikka haluja olisikin? Ja oletko todella kuullut kaiken?Tunnet myötähäpeää erään toiminnan johdosta. Tärkeintä lienee miettiä, missä kaikessa ylipäänsä tahdot olla mukana ja mikä on se toimintaympäristösi.Sinun ja erään romantiikan kaipuut eivät voisi olla kauempana kuin nyt. Paniikkinappulaa ei kannattane painaa, mutta jotenkin tilanne on selvitettävä – ja pian!