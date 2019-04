Horoskooppi

Horoskooppi 15.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt on päätöksenteon aika. Kuuntele sisäistä ääntäsi, vertaa sitä ystäväsi ajatuksiin ja muistele aiempia tilanteita. Tämä vertaisarviointi antaa hyvän tuloksen.Eräs koettelee hermojasi pahimman mukaan. Älä lähde siihen mukaan vaan ota tilanne rauhallisesti. Luota vaistoihisi ja toimi täysin niiden mukaisesti.Kohtaat ihmisen, jota et saa sijoitettua mihinkään rakentamaasi ryhmään. Ole rauhallinen ja malta mielesi. Tilanne muuttuu pian sinulle mieleiseksi.Et osaa käsitellä erästä ihmistä siten kuin toivoisit, etkä saa hänestä otetta. Se, minkä voit kuitenkin tehdä, on, että vältät hänen liiallista ärsyttämistään.Pidä ainakin jonkin aikaa tietyt asiat omnana tietonasi. Tee se edes sen aikaa, että saat ajatuksesi selkiytymään erään ihmisen suhteen. Liika tieto sotkisi asioita entisestään.Miksi jättää mitään sattuman varaan, kun voit hoitaa asian kuntoon olemalla tarkka ja huolellinen? Mieti myös tarkasti, mitä oikein haluat eräältä.Aloita viikko etsimällä ratkaisuja sen sijaan, että miettisit erilaisia ongelmia. Nippu ratkaisuja repussa antaa sinulle hyvät yöunet missä ja milloin vain.Uskalla tarttua elämänmuutokseen nyt, kun on viidestoista päivä. Tee se ensi alkuun vaikka vain pienesti, kunhan vain tunnet sydämessäsi muutoksen tunteen.Jokainen meistä valitsee itse oman tiensä, eikä toisilla pitäisi olla siihen nokan koputtamista. Älä tee erään puheista numeroa vaan toimi entiseen tapaan asiallisesti.Olet uuden edessä, mutta mitä tehdä vanhalle? Anna menneille lempeät lähtöpassit, sillä ilman niitä sinä et olisi sellainen kuin nyt olet.Pakahduttava romantiikan kaipuu on sotkemassa kaunista arkeasi. Istu alas ja vedä henkeä. Anna tunteiden tulla ja mennä. Älä silti luovu toivosta.Yritä miettiä kaksi kertaa, ennen kuin päästät taas suustasi asioita, joita kadut. Sehän ei ole helppoa, mutta muistele tilanteita, joihin olet sen vuoksi joutunut.