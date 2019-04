Horoskooppi

Horoskooppi 13.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinulla ei ole mitään syytä jarrutella tunteittesi kiitoradalla. Jos nyt et pane kaikkea peliin, et pääse kesäksi lentoon.Tänä viikonloppuna on hyvä pohtia, onko sinulla varaa nipistää jostain itsellesi lisää laatuaikaa. Kevät on muutenkin hyvä ajankohta muutokselle.Vuotesi alkoi varovaisin askelin, ja talvi hidasti vielä kulkuasi lisää. Nyt on hyvä hetki tiivistää tahtia ja alkaa laukaten kulkea eteenpäin.Pyri oikeasti löytämään ratkaisu tiettyyn asiaan. Suuret sanat eivät suuta halkaise, mutta jossain vaiheessa ruvetaan katsomaan, mitä on saatu aikaiseksi.Juhlista kevättä nostamalla itse itsesi oman elämäsi sankariksi ja keskipisteeksi. Tuon teon on toki parasta olla väliaikainen, mutta kuinka hyvää se hetki tekeekään!Taloudellisen elämäsi pohja on vankistumassa, mikä heijastuu ja säteilee kaikkialle elämässäsi. Nauti kaikesta hetki ja päivä kerrallaan.Mitä alkuvuosi on antanut sinulle? Olisitko voinut tehdä jotain toisin? Sivuuta nuo kysymykset ja mieti nyt sopivasti pääsiäisen alla, miten voit kehittyä paremmaksi ihmiseksi.Ystävyyden ilo ja kevään toiveikkuus täyttävät viikonloppusi. Tällaista kun elämä olisi edes hieman useammin kuin nyt, niin moni asia olisi toisin.Energiavarastosi vaativat täydennystä. Sen jälkeen voit yrittää ruveta availemaan aivan uudenlaisia ovia elämässäsi. Ja kadoksissa ollut romantiikkakin ilmestyy pihallesi.Et voi enää vaieta tunteistasi, joten paljasta ne eräälle seurauksista välittämättä. Hänen reaktionsa valaisee koko keväisen taivaasi.Jaa rakentavasti mielipiteitäsi. Se herättää luottamusta monissa ja mahdollistaa elävän keskusteluyhteyden. Kritiikkikin on parhaimmillaan aina kannustavaa.Ystäväsi innostus tarttuu sinuun ja nostaa ylös routavaurioisen kevään pinnasta. Anna ilon ja onnen ja innon viedä!