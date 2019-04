Horoskooppi

Horoskooppi 12.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Joka suhteessa valoisa päivä saa sinut muistelemaan menneitä. Kulje aikasi muistoissasi, mutta palaa sen jälkeen hyvään arkeen, sillä tämänkin päivän ilot odottavat poimijaansa.Olet maksanut oppirahasi ja saanut niin paljon voimia vastoinkäymisten nujertamisesta, että saat nauttia pitkästä, valoisasta jaksosta vailla liikoja huolia.Jossittelu on toisinaan hauskaa, mutta sekin on osattava lopettaa hyvän sään aikana. Elämässä on niin paljon muuttuvia muutettavia, että jossitteluun voi käyttää eliniän.Saat taas itsesi kiinni ajatusten harhailusta. Tartu itseesi lempeällä otteella ja nosta itsesi taas raiteille. Olet päässyt jo pitkälle keskittymisessä, mutta matkaa on.Huomaa, että iästäsi riippumatta sydämesi lyö innolla ja täynnä toivoa aina, kun kohtaat ihmisen, joka on enemmän kuin vastaantulija. Nauti näistä hetkistä täysin rinnoin.Henkesi kaipaa nyt ravintoa, jota ei löydy aivan lähipiiristäsi. Nosta siis katseesi ja mieti, mistä kaikkialta mitäkin voit saada.Elä tässä ja nyt ja haaveile huomisesta. Se antaa suloisen tasapainon tilanteessa, jossa niin moni on sinun rinnallasi tukemassa ja kannustamassa.Olet mielestäsi jäänyt syrjään toisten iloista, mikä painaa mieltäsi. Kun nyt kuulet kevään ja toisten kutsut, niin vastaa, hyvä ihminen, sillä oikeasti sinua ikävöidään.Ala valmistautua matkaan, sillä sen suunnittelu on jo osa sitä, ja mitä enemmän pääset tällä tavalla irti arjesta, sitä suurempi matkan kokonaisvaikutus on.Eräs sinua vanhempi yrittää vakuuttaa, ettei kaikkiin kysymyksiin ole valmiita vastauksia. Hitaasti, mutta varmasti tuo tieto alkaa upota sinuunkin.Tiedät kyllä sydämessäsi, mitä sinun pitää tehdä erään ihmisen suhteen, mutta miten saada muut jäsenet tottelemaan? Joskus on vain pakotettava itsensä toimintaan.Anna kevään nostaa sinut irti arjesta. Siihen ei tarvita paljon: leskenlehti siellä, keväinen tuulenvire ja koivujen hiirenkorvat tai pestyt kadut. Kevät on kaikkialla.