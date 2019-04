Horoskooppi

Horoskooppi 11.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Muista, että tyhjän saat pyytämättäkin. Voitto vaatii sinulta paljon – myös uhrauksia, joten mieti, mihin kaikkeen olet valmis.Itseluottamuksesi koki alkutalvesta kolauksen, jonka jälkiä on vieläkin siivottava. Anna kevätauringon ja ystävien suorittaa yhdessä parannustoimenpiteitä.Muista vanha sanonta siitä, että etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Aktiivisuutesi palkitaan, vaikka ajankohdasta ei olisikaan tietoa.Myös romantiikan taivaalla on kuu kasvamassa. Sen voima on niin suuri, että nousuveden mukana sinä koet jotain ennennäkemätöntä. Odota siis, mutta ole myös aktiivinen.Jos jokin välietappi on saavutettu, niin iloitse siitä, pidä pienet kekkerit ja jatka. Pieni rohkaisu antaa suuren energialisäyksen.Olet tehnyt erään päätöksen jo niin monta kertaa, että se alkaa naurattaa. Vakavampi puoli on siinä, että olet lipsunut sen toteuttamisesta kerta toisensa jälkeen.Elämä on näyttänyt sinulle polun, mutta itse sinun on nyt sille astuttava ja sitä askellettava. Et voi odottaa kyytiä toisilta omaan määränpäähäsi.Kolhuja on tullut matkan varrella, ja tulee varmaan vielä lisää. Huomaa sen, että lommoinen ajopelisi kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin upouusi ja siloinen.Odotit paljon erään tapaamiselta, mutta kaikki jäi taas samoille kohdille. Älä silti menetä luottamusta vaan ehdota toivorikkaasti uutta kohtaamista.Rakenna itsellesi aikataulu ja tee tavoite. Huomaat, että sen jälkeen kaikki alkaa sujua jouhevammin kuin tähän asti, kun olet poukkoillut kuin flipperikuula.Seuraasi kaivataan, mutta et voi jäädä odottamaan, että sinut kotoasi kylille aina haettaisiin. Oma aktiivisuus on aina syytä muistaa.Huolia on eilisessä ja huolia on huomisessa, mutta sinä elät tässä ja nyt. Katso siis ympärillesi ja itseesi ja sopeuta toimintasi sen mukaisesti.