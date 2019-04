Horoskooppi

Horoskooppi 10.4.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10. – 22.11.

Jousimies 23.11. – 22.12.

Kauris 23.12. – 21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Punnitse saamaasi palautetta siltä pohjalta, miten siitä on hyötyä tulevaisuudessa. Jos se on yhtä tyhjän kanssa, sinulla on myös oikeus antaa palautteesta omaa palautetta.Olet odottanut kauan erästä uutista, ja nyt se tulee. Se selkeyttää kaikkea parhaalla mahdollisella tavalla ja antaa sinulle eväitä uuden suunnan valitsemiseen.Kuuntele tarkalla korvalla erään ajatuksia. Vaikka hän ei ehkä esitäkään niitä selkeimmällä mahdollisella tavalla, niin silti hänellä on paljon hyvää takana.Eräs lähelläsi oleva ansaitsisi sinun taholtasi paljon parempaa kohtelua. Asia on tärkeä, sillä maailma on todella pieni ja kohtaatte vielä monta kertaa.Osoita, että olet erään luottamuksen arvoinen. Tiedetään, että hyvin harvat pääsevät sellaiseen asemaan. Sen vuoksi tähän asiaan on syytä panostaa.Paljonko on riittävästi, ja mitä sinä oikein toivoisit eräältä? Kaikkea ei voi saada, mutta hyvä peruspaketti on kätesi ulottuvilla.Sinulla on rooli, jossa et viihdy. Pohdi ystäväsi kanssa vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia muutokseen. Niitä riittää ilahduttavan paljon.Yritä nähdä eräs asia mahdollisimman positiivisessa valoasa. Näkökulmia voi olla useampia. Sinun työnäsi on yrittää löytää niistä tähän tilanteeseen sopivin.Kuuntele! Sisäisellä äänelläsi on asiaa, jota ei voida olankohautuksella sivuuttaa. Se panee sinuun liikettä, sillä tiettyjen asioiden kanssa tulee pian kiire.Ystävyyttä ja kiintymystä ei voi ostaa, vaan ne on ansaittava elämällä ja olemalla. Kiirettä ei ole. Tärkeintä on aktiivinen toiminta.Et voi loputtomiin odottaa sopivaa hetkeä erään asian kertomiseen. Harkitse viestisi sisältö tarkkaan, mutta tee tuo asia niin pian kuin mahdollista.Elämäsi kaipaa uutta. Huomaat polkeneesi koko alkuvuoden paikoillasi, ja nyt on syytä ottaa ja lähteä ennen kuin nuutuminen uhkaa.