Horoskooppi

Horoskooppi 9.4.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10. – 22.11.

Jousimies 23.11. – 22.12.

Kauris 23.12. – 21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Tuntuu kuin aloittaisit erään kanssa aina uudestaan alusta. Mieti, mikä olisi se keino, jolla pääsisi kömpelöiden hetkien yli suoraan kohti.Erään toimet ärsyttävät sinua lähtökohtaisesti aina. Yritä rauhoittaa mielesi pohtimalla, onko noissa tunteissasi minkäänlaista todellisuuspohjaa.Nyt on syytä alkaa valmistautua iloiseen kevääseen. Hämärän tanssit ovat ohitse. Anna valon valloittaa sydämesi ja viedä sinua kohti kesää.Sinua revitään nyt moneen suuntaan. Osoita arvostelukykyä ja anna eräälle tarkkaan mietitty torjuva vastaus sen sijaan, että vain roiskaisisit jotain.Ole varovainen erään suhteen, sillä vaikka hän vaikuttaa ensi alkuun ystävällismieliseltä, niin silti taustalla kulkevat toisenlaiset virtaukset.Ystäväsi on nyt rohkaisun tarpeessa. Osoita hänelle tukea, jotta hän pääsee vaikeimman kohdan ylitse. Sen jälkeen matka jatkuukin joutuisasti.Nojaudu päätöksissäsi tietoon ja anna tunteille oma paikkansa. Et menesty tietyssä asiassa ilman hyvin tehtyjä kotiläksyjä. Varmuutesi kasvaa myös toimiesi ansiosta.Älä lannistu edessäsi olevasta tehtävästä. Se tuntui ensi alkuun helpolta, mutta nyt ole kriittisessä vaiheessa, jonka yli sinun on vain päästävä. Kyllä sinä onnistut!Kärsivällisyys eräitä ihmisiä kohtaan on nyt tärkeää, sillä heillä on kyllin hankalaa jo omastakin takaa. Sinulla on myös heidän onnensa avaimet hallussasi.Joku yrittää vaikuttaa sinuun halpamaisilla keinoilla. Vastaa tiukan napakasti ja osoita hänelle hänen paikkansa. Sinulle ei myöskään ruveta kukkoilemaan.Sinun ratkaisujasi arvostellaan selkäsi takana. Se on sinällään ihan sama. Pääasia on se, miltä tulos sinusta itsestäsi tuntuu ja oletko itse siihen tyytyväinen.Astu ulos kotipihasta onnea etsimään. Kovin harvoin elämänpiiri laajenee ilman omia ponnistuksia. Aktiivisuutesi palkitaan nyt iloisesti.