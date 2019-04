Horoskooppi

Horoskooppi 8.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 22.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Tee rauhanaloite eräälle. Kun liennytys sitten alkaa, älä jää enää kotipesään, vaan astukaa yhdessä puolueettomalle maaperälle ja alkakaa yhteistyö.Sinulla on mahdollisuus siirtää eräs asia pidemmällä tehtäväksi. Asiassa on useampi puoli. Punnitse niitä kaikkia ennen kuin päätät mitään.Erimielisyydet erään kanssa olisi hyvä selvittää hyvissä ajoin ennen kesää. Ota se sydämenasiaksesi, niin kaikki ovat hyvin pian todella iloisia.Kunnioitus erästä kohtaan kasvaa sitä mukaa, kun saat tietää hänestä enemmän. Pidä katseesi tarkkana, jotta saat oikeudenmukaisen kokonaiskuvan. Se on kaikille reilumpaa.Yritä olla avoin ja rehellinen läheisellesi. Se voi tehdä kipeää, eikä kaikkea tietenkään pidä kertoa, mutta rauhallinen omatunto vapauttaa paljon energiaa.Mitä sinä todella haluat? Miten paljon olet valmis uhraamaan aikaa ja vaivaa sen eteen? Vastaa näihin kysymyksiin, niin olet seuraavalla tasolla matkalla kohti ratkaisua.Haluaisit ilmaista tunteesi eräälle, mutta jokin pidättelee sinua. Ole itsellesi kärsivällinen ja tee se vasta sitten, kun olet oikeasti valmis. Sitten ei jää epäilykselle sijaa.Mustasukkaisuus yrittää nostaa päätään. Vedä henkeä ja rupea sitten juurimaan sitä kaksin käsin. Se ei saisi pilata sinun hyvää suhdettasi erääseen.Edessäsi on kasa tehtäviä. Hoida nyt heti viikon alussa työnjako eri päiville, jotta et pala heti loppuun. Aseta asiat selvään tärkeysjärjestykseen.Keväinen energia täyttää sinut. Muista kuitenkin, että olet tehnyt lupauksia, jotka olisi hyvä lunastaa ennen kuin hyppäät uuteen.Olet nyt uuden äärellä. Ihastele ja kummastele sitä aikasi, mutta sen jälkeen astu eteenpäin ja rupea konkreettisesti toimimaan uudessa ympäristössä.Elämästä tulee hauskempaa useamman ihmisen ansiosta. Ole avoin, niin elämääsi saattaa tulla lisää väkeä. Väkisin tehty ihmispiirin laajennus törmää helposti ongelmiin.