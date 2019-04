Horoskooppi

Horoskooppi 6.–7.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 22.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pääsiäinen lähestyy pitkin askelin. Olet tehnyt ison päätöksen, jonka määräaika on siis kahden viikon päästä. Nyt on jätettävä kaikki muu myöhempään ja tartuttava työhön.Et saa erästä innostumaan suunnitelmistasi, vaikka ne ovat sinusta ylivertaisen hienoja. Strategiaasi on muutettava, sillä muuten tuo hyvä jää vaille toisten tukea.Päivät seuraavat toisiaan ja sinusta tuntuu kuin aika menisi hukkaan. Kysy itseltäsi, mihin sinä sitä aikaa oikein tarvitset ja luo itsellesi uusi haavesuunnitelma.Kevät ja valon lisääntyminen eivät oikeuta sinua raatamaan itseäsi loppuun. Sinulla on velvollisuuksia myös itseäsi ja ystäviäsi kohtaan, mikä tarkoittaa nyt lepotaukoja.Kevät on toivon ja lemmen aikaa. Hylkää nyt kaikki keskinkertainen ja sysää kaikki keskeneräiset syrjään. Nyt eletään uuden romantiikan ajan kynnyksellä.Pidä huoli, että ympäristösi myllerrys ei vaikuta sinuun. Vedä henkeä, sulje silmäsi ja pakota itsesi olemaaan tässä ja nyt. Huominen koittaa vasta huomenna.Palkitse itsesi edes pienellä ilontuokiolla ennen uuden vaiheen alkua. Huomaat, miten sellainen auttaa myös itseluottamuksen kohentumisessa.Universumi on osoittanut sinulle polun. Sinun itsesi on sille astuttava ja luotava matkallesi myös sisältö. Vaivannäkö kuuluu myös homman nimeen.Toivo erään tapaamisesta pian elpyy. Huomaatko, miten pienillä asioilla voi olla iso merkitys ihmisen mielialaan? Paina se tieto sydämeesi.Sinun seuraasi kaivataan ihmisten ilmoilla. Vaihtoehtoja on kaksi: joko sinä lähdet kylille tai sitten sinä kutsut ihmiset kyliltä kotiisi. Nyt ei sovi käpertyä sohvaan.Voitatko oikeasti mitään sillä, että pelkäät koko ajan pahinta tai jotain huonoa? Pelko syö vain etukäteen voimia, joita tarvitaan harmien hoitelemiseen.Huomaat toisissa sen, että he löytävät kaiken aikaa uusia huolenaiheita. Kummastellessasi sitä, et näe malkaa omassa silmässäsi. Huolia on aina, mutta niin on aina ilojakin.