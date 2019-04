Horoskooppi

Horoskooppi 5.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 22.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pidä nyt pääsi kylmänä ja keskity olennaiseen. Sinua kiskotaan niin moneen suuntaan, että on vaarana, ettei mistään tule mitään.Mieti tarkasti, mitä vastaat eräälle, jolla tuntuu olevan voimakastakin kiinnostusta sinua kohtaan. Koettele sitä ennen tunteitasi, olisiko sinussa herännyt vastakaikua.Yritä olla tukahduttamatta ajatuksiasi. Sen sijaan niiden kanavoiminen oikeaan suuntaan on paljon järkevämpää. Ravitse myös mielikuvitustasi sopivalla ravinnolla.Suhteesi erääseen on pysyvän muutoksen vaiheessa. Seuraat sitä jostain syystä kuin ulkopuolisena, mikä osaltaan vahvistaa muutoksen kumpuavan syvältä.Voiko ihminen on olla liian rohkea toiveissaan? Ainakin mielikuvituksen on syytä antaa laukata, jotta jotain uutta voisi syntyä. Varo kuitenkin oheisvahinkoja.Arvostuksesi hiljaisuutta kohtaan on nousemassa. Älä pelästy sitä, sillä todistaahan sekin omalla tavallaan, että sinä et ole jähmettynyt ennallesi.Kulunut sanonta siitä, että “muutoksessa on mahdollisuus” joutuu kohdallasi tiukkaan testiin. Huomaat kuitenkin, että totta toinen puoli, vaikka se koville ottaisikin.Joudut napit vastakkain erään ihmisen kanssa. Ristiriitanne tuntuu sovittamattomalta, mutta ei se oikeasti niin ole. Kyse on kummankin osalta myös oppimisesta.Voimavarojesi kannalta viikonvaihde tulee parhaaseen mahdolliseen aikaan. Keskity nyt itsesi huoltamiseen ja jätä kaikki muu myöhempään.Eräs saa sinut muuttamaan aiemmin niin vankkaa mielipidettäsi. Kuuntelet häntä muutenkin tarkemmalla korvalla kuin ennen. Varo kuitenkin sokeutta eri asioissa.Olet taas lykkäämässä asioita, jotka sinun olisi omastakin mielestäsi pitänyt suorittaa jo tovi sitten. Nyt on kuitenkin muutoksen aika, minkä tiedät hyvin.Ilmassa on positiivisen muutoksen tuntua. Kannusta ystävääsi lähtemään mukaan, kun tuuli on myötäinen. Kaiken ei tarvitse tapahtua heti. Tärkeintä on lähteä matkaan.