Horoskooppi

Horoskooppi 4.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 22.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ole tavoitettavissa. Pelkkä olemassaolo ei riitä, jos haluat päästä tavoitteeseesi. Hetken voimien keräämisen jälkeen myös omaan aktivisuuteen pitäisi panostaa.Sinusta tuntuu kuin eräs tahtoisi tehdä tyhjäksi sinun suunnitelmiasi. Tilanteen jatkuessa kannattaa kerätä rohkeutta ja kysyä suoraan. Katso sitten uudestaan tilannetta.Edessäsi on iso projekti, josta vastuun ottaminen hipoo voimiesi rajoja. Mieti tarkkaan asiaa ja mieti myös sitä, voiko vastuuta jakaa.Unen ja levon lisääminen olkoot nyt päätavoitteitasi. Sisäistä myös aikataulun hidastaminen. Aikaa pitää varat muuhunkin kuin raatamiseen.Edessäsi roikkuu monia lankoja, joista osan päässä on pieniä aarteita, toisten kohdalla taas pelkkää tyhjää. Tässä ja nyt kärsivällisyys on valttia.Nyt on syytä hoitaa eräs asia pois työpöydältä. Se vaivaa sinua niin paljon, että on parasta toimia ennen kuin se rupeaa valvottamaan.Sinusta tuntuu, että sinut on ajettu nurkkaan. Tunne on syntynyt toki aiheesta, mutta siitä huolimatta tilanteesi on paljon parempi kuin otaksutkaan.Toive vanhojen aikojen paluusta on turhaa. Unohda menneet siltä osalta ja säilytä niiden parhaat muistot. Tässä on nyt ja tässä on toimittava.Pitääkö sinun etsiä aidasta matalin kohta vai yrittää yli siitä, missä nyt olet? Aina ei tarvitse saada aikaan huipputulosta, mutta parhaansa pitää aina yrittää.Rahatilanteesi parantaminen nousee niin useasti mieleesi, että sen suhteen on todellakin tehtävä jotain. Keskitä siis tovi tarmoasi siihen.Yrityksesi sisäistää järjestyksen merkitys alkaa vähitellen tuottaa tulosta. Huomaat olevasi vasta alussa, mutta joka tapauksessa jo matkalla.Varo, ettet lue väärin erään ihmisen ilmeitä ja eleitä. Hänen suhtautumisensa sinuun on oikeasti positiivisempi kuin miltä asia sinusta näyttää.