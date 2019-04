Horoskooppi

Horoskooppi 3.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 22.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Varo, ettei oman navan tuijottamiselta jää erään ihmisen muutos huomaamatta. Maailmassa on muutakin kiinnostavaa kuin sinä. Paina se mieleesi.Sinulla on aikaa vaikka kuinka, mutta silti tiettyjen asioiden suhteen on nyt hyvä hetki tarttua muutoksen haasteeseen ja alkaa toimia jo nyt.Huomaatko, että vaikka olet oma yksilösi, sinä olet myös osa suurempaa kokonaisuutta. Voit pelata omaa peliäsi, mutta silti joukon tuki on sinullekin tärkeää.Valoisa asenne on nyt valttia, vaikka taivaalla ajoittain ei näkyisikään kuin tummia pilviä. Aurinko palaa aina takaisin, ja siihen on syytä valmistautua.Jos olisit näyttänyt tunteesi eräälle vielä alkuvuodesta, niin tilanne olisi ollut kannaltasi hankala. Nyt on tilanne muuttunut ja sinun on syytä tarttua pian toimeen.Järjen käyttö on harvemmin ollut paremmin tilanteeseen sopivaa kuin nyt. Huomaat eräiden alkavan uupua roskan alle. Raivaa sinä tietä eteenpäin järjen voimalla.Kalenterissa on päiviä, mutta tiettyjen asioiden jatkuva siirtely ei anna sinusta hyvää kuvaa. Ole siis tarkkana siitä, mitä oikeasti tahdot ja toimi sitten suoraselkäisesti.Mieti omia vahvuuksiasi ja talleta ne mielihyvällä muistiisi. Ota sen jälkeen heikkoutesi samanlaiseen käsittelyyn ja rakenna niille muutosaikataulu.Vastatuuli on kääntymässä myötäiseksi, mutta muutos on hidas. Älä siis hötkyile vaan odota. Jo loppuviikosta kaikki sujuu paljon paremmin kuin nyt.Kisa kukkulan hallitsijan paikasta käy kovana. Mieti, miten paljon olet valmis siihen uhraamaan. Luovuttaminen ilman taistelua olisi hölmö temppu, joten järki käteen.Huumori on aina ollut näkemystesi höystäjä, eikä siitä kannata luopua. Ole kuitenkin varovainen, sillä tämän viikon aikana tulee monta tilaisuutta, joihin se ei sovi.Ihmissuhteiden myötätuuli vaatii kotirannasta irtautumista. Et voi odottaa tilanteeseen paljoakaan muutosta, jos et uskaltaudu kokeilemaan purtesi merikelpoisuutta.