Horoskooppi

Horoskooppi 2.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 22.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Onni yksin ei riitä. Sanonta ahkeruus kovankin onnen voittaa pitää nyt sinunkin osallasi paikkansa. Työ kiittää tekijäänsä myös antamalla hyvän mielen.Valintatilanne vaatii oikeita ehdokkaita. Älä lähde mukaan mihinkään näennäiseen, joka on vain pystytetty kulissiksi. Vaadi, jos vain jaksat, vaihtoehtoja.Hellyttävyys voi olla joissakin asioissa se, joka ratkaisee asiat oikealla tavalla. Pidä kuitenkin tunteet sopivasti aisoissa. Niille on nyt muuta käyttöä.Voi olla hyvä, että pidät kiinni rajoista, sillä eräillä tuntuu olevan kovasti tarve pommittaa niitä omilla laajentumisyrityksillään.Sinulle tuputetaan nyt tietoa, jota aloittelevampikin faktantarkistaja kummastelisi. Torju tuo tieto tyylillä, äläkä rupea kiistelemään turhaan turhista jutuista.Varo, ettet aja itseäsi nurkkaan liian tiukoilla puheilla. Kuulostele ilmapiiriä, älä luovu periaatteistasi, mutta älä myöskään mene liian pitkälle.Tähän aikaan vuodesta on hyvä pitää kalenterissa aikaa pienille, mukaville yllätyksille. Nyt moni on heräämässä talviunilta ja kaipaa seuraasi.Anna myötätuulen viedä sinua. Keskity sinä pitämään peräsimestä ja huolehdi, että suunta pysyy vakaana puhureista huolimatta. Tämä on hyvä matka.Nyt on hyvä hetki kuunnella sydäntä, kun luonto alkaa myös esittää omia kutsujaan. Onko kaikki nyt niin kuin olet aina toivonut vai onko jokin toinen suunta parempi?Luo lempeämpi katse peilikuvaasi. Sillä on puutteensa, mutta kyllä se ansaitsee sinunkin taholtasi paremman kohtelun. Muutos lähtee parhaiten positiivisuudesta.Lopeta hamstraaminen vielä hyvän sään aikana. Et todellakaan tarvitse kaikkea, mitä sinulla on. Toisaalta ei kotia hotellihuoneeksikaan kannata muuttaa, jollei niin halua.Säntillisyys ja säännöllisyys sopivat niin lapsille kuin aikuisillekin. Jos sisäinen elämä on sekaisin, niin ulkoinen järjestys antaa toivoa.