Horoskooppi

Horoskooppi 30.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 22.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Avoimuus ja vilpitön rehellisyys pukevat sinua. Toista voi kiusata myös kertomalla kaiken ja kaikki ajatukset, mikä taas tuhoaa enemmän kuin tuottaa.Et voi omistaa toista, vaikka kuinka yhdessä olisitte. Sinä olet oma yksilösi ja hän on omansa. Niinpä erilaisuus ja hetkelliset erot ovat ominaan vain vahvistamaan.Järkevyys ja käytännöllisyys eivät koskaan ole olleet sinun valttejasi. Kun sen hyväksyt, niin samalla saat itsellesi avaimen ratkaisujen taikarasiaan.Kuljet oikeaan suuntaan erään suhteen, mutta miksi askeleesi on niin hidas? Älä pelkää. Asiasi on oikea ja puhdas, joten taival jatkukoon!Sinulla on tekemättä se ja tämä ja hoitamatta nämä ja nuo asiat. Olet myös laiminlyönyt itseäsi tosi pahasti. Ennen kuin kaik­ki käy liikaa hermoilleesi, pidä hemmottelutauko!Raha-asioiden riskit eivät oikeasti ole kenenkään hallittavissa. Ota siis uskaliaita askelia varoen kuin keväisillä jäillä kulkisit.Olet tehnyt laskelmia ajankäytöstäsi, ja sen perusteella sinulla on nyt mahdollisuudet hyvin tasaiseen jaksoon. Pidä kiinni suunnitelmistasi, niin hyvä tulee.Tietyt asiat ottavat takapakkia, mutta samalla on syytä muistaa, että niiss on myös tapahtunut edistymistä. Kehitys siis kehittyy, vaikka vastatuuli onkin voimakasta.Pelko ja arkuus ovat nopeasti kasvava tila. Niinpä sinun on nyt toimittava ripeästi ja kerrottava eräälle tunteesi ennen kuin siihen tarvittava tarmon määrä ylittää järjellisen.Hengitä syvään. Yhtäkkiä huomaat, että keskityt paremmin tähän ja nyt. Olet tilassa, jollaista olet tietoisestikin kaivannut jo kauan.Kaipaat jo uutta, mutta vanhakin kiehtoo ja muutos pelottaa. Yhtälö on vaikea, mutta anna asioiden edetä omalla painollaan. Kun aika on kypsä, muutoskin on ripeä.Hetkellinen vapaus kevään rutiineista tekee hyvää. Nyt ei ole mitään syytä kieltäytyä nautinnoista, joita olet jo turhankin kauan pantannut.