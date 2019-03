Horoskooppi

Horoskooppi 1.4.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 22.1.–19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Huhtikuun alku on sinun väkevää jaksoasi. Nauti pelkästä kevään kohinasta. Elämän kutsut eivät lakkaa, joten tartu iloisesti niihin toimiin, joita tahdot tehdä.Älä katso kelloa vaan keskity suoritukseesi. Nopeutta ja ripeyttä tärkeämpää on sinulle hyvä lopputulos, jota et hosumalla saavuta.Sinun on tänään tehtävä eräs tärkeä ratkaisu. Raivaa samalla erään kanssa pöydällä olleet erimielisyydet syrjään. Huhtikuu saa lähteä puhtaalta pöydältä liikkeelle.Muistelepa, mitä kaikkea olet halunnut tänä keväänä tehdä. Asioita on paljon, mutta toisaalta kevätkin on vasta puolivälissä. Keskity siis rauhassa suoritukseesi.Yksi plus yksi on kaksi, mutta saadaksesi tulokseksi kolme, sinun pitää luottaa paitsi onneen, myös taitoihisi ja ennen muuta työtarmoosi. Sen jälkeen kaikki onnistuu.Eräs asia kiinnostaa sinua todella paljon. Älä osoita heti ylisuurta innostusta, jotta pääset siihen kiinni. Sen jälkeen ei tarvitse pidätellä mitään.Elämäsi jatkuva kaaos käy hermoillesi. Kun nyt huomaat mittasi tulleen täyteen, sinun pitää ensin hyväksyä tosiasiat, minkä jälkeen muutos on mahdollinen.Olet alitajuisesti odottanut erään kutsua. Kun se nyt tulee, niin oletko valmis astumaan seikkailuun. Pelko pois! Siipesi kantavat todella hyvin.Sanavalmiutesi on hyvä, mutta mieti, mihin sinä sitä käytät. Puhumalla ei voi selvitä kaikesta. Tarvitaan myös paljon tarmokkaita tekoja.Olosi optimismi saa kolauksen, mutta onneksi universumin peltiseppä takoo helposti tuon lommon pois. Valon määrä kasvaa samoin kuin mahdollisuutesi uuteen.Ei elämä pelkkää raadantaa voi olla. Tutkaile toimiasi ja niiden järkevyyttä. Huomaat monessa pikkuasiassa parantamisen varaa.Kaipaat rakkautta ja romantiikkaa, mutta millaisiin askeliin olet niiden kohdalla valmis? Ainakin kotoa on poistuttava nähdäksesi, millainen maailma on.