Horoskooppi

Horoskooppi 29.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Huomaatko onnistuneesi? Nyt on syytä pitää sopiva tauko ja katsoa, missä kaikessa olet menestynyt. Se ei ole vähän se. Kehu ja kiitä itseäsi.Kuuntele ihmistä, jonka edustama taho on kaikkea muuta kuin ajatustesi mukainen. Kuuntelemalla voi ainakin ymmärtää jonkun lähtökohtia, vaikkei lopputulemaa hyväksyisikään.Havaitset itse, milloin ei tiettyä asiaa enää kannata jatkaa. Viisas lopettaa syömisen ennen kuin on ylikylläinen. Järkevä jatkaa työtä, kun voimat ovat palautuneet.Onko sinulla ylimääräisiä keinoja ansaita jotain ekstraa? Hiero aivonystyröitäsi kikka kolmosen keksimiseksi. Sinnikkyytesi palkitaan.Kuulet ja näet kaikesta, että yhteentörmäys erään kanssa on odotettavissa. Toimi toisin kuin Titanicin kapteeni ja tee nyt väistöliike. Voit sen jälkeen miettiä jatkotoimia.Sinulla on kokemusta, ja eräällä on intoa. Kumpikin asia on tärkeä, mutta niiden yhdistelmä on oikeasti voittamaton. Pyrkikää siis hedelmälliseen yhteistyöhön.Nyt on oikeasti tauon paikka. Tunnet ihanaa levottomuutta ajatellessasi erästä ihmistä, joten parasta on ottaa häneen yhteyttä ja tavata pian.Tunnet välähdyksenomaisesti sellaista vapauden tunnetta, mitä et oikeasti ole aikoihin kokenut. Varjele tun­net­ta sydämessäsi jotta olet valmis uuteen samanlaiseen.Huumori auttaa monessa asiassa. Sen avulla voi muuttaa ihmisen pinttyneitäkin asenteita ja käsityksiä. Aseena se on vaarallinen, joten sitä pitää käyttää varovasti.Paljonko on paljon, ja mikä on jo liikaa? Vaikeisiin kysymyksiin vain mutu-tuntuman vastaukset pätevät jokaisen omalla kohdalla. Tutkaile siis nyt itseäsi.Huomaatko, että et sinä huono ole vaan sinulla on niin paljon kaikkea, ettet saa itsestäsi terävintä parasta irti. Leikkaa siis rönsyt, jotta kasvu parantuisi.Vanha neuvo on joskus parempi kuin sata uutta vinkkiä: kysy, niin epävarmuus hälvenee. Tieto ei lisää tuskaa vaan rauhoittaa joka asiassa.