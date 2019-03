Horoskooppi

Horoskooppi 28.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Rauhoita mielesi ja keskity. Olet hyvässä tilanteessa ja voit kenties jopa nauttia vähän aikaa talven puurtamisen hedelmistä. Siitä tasapaino syntyy.Lähtemällä siitä, että kaikkeen todellakin menee aikaa, sinä olet jo tiellä hyväksymässä tosiasioita. Anna oma panoksesi maailman pimeyden poistamiseen.Olet päässyt taas kiinni tekemisen makuun. Nauti siis jokaisesta silmänräpäyksestä, sillä elämä tarjoaa sinulle nyt parastaan.Puurtaminen tuntuu loppumattomalta eikä matka tunnu lainkaan etenevän. Totuus on toinen, mutta sen huomaat vasta huomenna tai myöhemmin. Silti jokainen askel vie eteenpäin.Mielesi tekee lähteä mukaan sinulle uuteen hankkeeseen. Harmi vain, että sellaisia hankkeita on pöydälläsi monia. Ei auta kuin valita hyvistä parhaat, vaikka miltä tuntuisi.Olet itsellesi vieraassa ympäristössä joten katso, miten muut nyt toimivat. Se ei ole matkimista vaan oivallinen keino selviytyä arjen pienistä harmeista.Sinua kohtaan on osoitettu luottamusta. Pyri sataprosenttisesti olemaan sen arvoinen. Alku on hyvä, joten itseluottamuksesi kasvaa matkalla.Kuuntele herkällä korvalla erään toimia ja reagoi itse hyvissä ajoin ennen kuin mahdollinen konflikti koittaa. Valppautesi palkitaan ruhtinaallisesti.Jokaisesta kamppailusta ei tarvitse selvityä voittajana. Kunniallinen osanotto on nyt sinulle kaikkein paras palkinto, josta on syytä olla ylpeä.Rakenna suunnitelma loppukevättä varten. Se antaa hyvät raamit kaikelle, vaikket jokaisesta yksityiskohdasta kiinni pitäisikään.Kun mieleesi tulee kesken kaiken tehtäviä asioita tai muuta tästä ja nyt poisvievää, niin kirjaa ne ylös, mutta keskity nyt vain siihen, mitä teet.Erään itsepintaisuus virheittensä korjaamattomuuden kanssa käy hermoillesi. Yritä vielä hetki kärsivällisyyttä, sillä oikeasti toivoa on.