Horoskooppi

Horoskooppi 27.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Pääset hetkeksi huolten määrässä tasapainoon, mikä merkitsee sitä, että tänään ja loppuviikosta saat huokaista helpotuksesta. Nauti elämästä kuin ihminen vain voi.Erään onnistuu keplotella itsensä aina pinnalle olosuhteista huolimatta. Kateus siitä yrittää tunkeutua sydämeesi, mutta ajattelemalla kokonaisuutta sinä osaat torjua sen.Sinulla on tavoitteita, jotka näkyvät kuin kuu taivaalla. Kuuta et saa hamuttua syliisi, mutta tavoitteet kyllä. Tiedät, mitä siihen tarvitaan.Rahatilanteen hoitaminen olkoon nyt tämän päivän ja koko loppuviikon ykkössijalla. Muutenkin ajoittainen asioiden selkeään tärkeysjärjestykseen asettaminen on hyväksi.Huomaatko, miten elämä tuntuu paremmalta, kun hoidat yhdenkin hoitamattoman asian pois päiväjärjestyksestä? Ryhtisi paranee ja voit nauttia hetkestä paremmin.Varo antamasta tunteillesi liikaa valtaa, sillä liikut nyt niin herkällä alueella, että järki on paras matkasauva. Tunteet kulkevat kuitenkin mukana.Pese ikkunat, jotta aurinko pääsee sisään. Sydämesi kaipaa nyt niin paljon valoa kuin pystyt sinne mahduttamaan. Iloitse sen jokaisesta säteestä.Sattuma korjaa satoa. Yllättävät käänteet jaksavat ilahduttaa. Ihmettele ja kutsu ystävät ihmettelemään kanssasi. Siitä saatte paljon.Nyt jos koskaan tekee hyvää lähteä pienelle matkalle. Tee se kukkaroosi sopivalla tavalla. Tärkeintä on astua hetkeksi irti henkisen arjen kahleista.Armahda itsesi, vaikka tuntuu, että virhetaakalta et voi kuin syyttää ja syyttää. Aina ei voi onnistua, mutta aina voi aloittaa uudestaan entistä viisaampana.Hetkesi parrasvaloissa on koittanut. Nauti saamastasi huomiosta ja ole kiitollinen kaikesta. Tämän jälkeen arki on taas hivenen kauniimpi.Maailman vääryys painaa har­tioitasi. Ota asiat vakavasti, mutta muista, että veteen pudonnutta et auta hyppäämällä itse pe­rässä vaan ojentamalla kätesi tai pelastusrenkaan.