Horoskooppi

Horoskooppi 26.3.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Erään riidankylvö on vähällä onnistua. Ole tarkkana, etteivät sinun ja ystäväsi välit heikenny vääränlaisista syistä. Ehdit vielä korjata tilanteen.Tee lyhyen tähtäimen suunnitelma ja pidä siitä tiukasti kiinni. Huomaat, että oikeanlainen itsekuri sopii sinulle varsin hyvin. Ja se tuntuu nopeasti elämän laadussakin.Sinua kannustetaan lähtemään haastajaksi tiettyyn asiaan. Mieti kuitenkin kaksi kertaa ennen kuin suostut, sillä vaakakupissa on eräiden ihmissuhteiden tulevaisuus.Sinulta pyydetään apua, mihin on helppo suostua, sillä samalla voit edistää myös omia tavoitteitasi. Pääpaino on kuitenkin epäitsekkyydessä, mikä onkin oikeus ja kohtuus.Henkiset voimavarasi ovat nyt hyvällä tolalla, mikä mahdollistaa uusien aloitteidenkin tekemisen. Huolehdi silti samalla vanhojen tavoitteiden saavuttamisesta.Löydät vanhoja viestejä, joiden avulla eräs on yrittänyt motivoida sinua lähtemään liikkeelle. Ne hymyilyttävät, mutta toisaalta ne kertovat hellästä kiintymyksestä.Mikä on sinusta vähän, on toisista paljon. Olet maailman silmissä hyvässä asemassa, vaikka oma peilisi onkin vääristynyt. Ole siis armollinen itseäsi kohtaan.Nyt kannattaa katsoa, mihin kaikkeen sinun on hyvä kanavoida positiivista energiaasi. Vaadit sekä itseltäsi että toisilta paljon, mutta tuloskin on sen mukainen.Raha-asiat nousevat taas esiin. Joudut miettimään tietyn budjetin uusiksi, mutta siinä samalla löytyy yllättäviäkin säästökohteita. Sittenkin tilanne kääntyy eduksesi.Eräs vastustaa sinun ehdotuksiasi ilmeisesti vain siitä syystä, että ne ovat sinun tekemiäsi. Ota sinä aseeksesi lempeys, joka joustaa, muttei taitu.Pääset rauhallisessa tilanteessa toteuttamaan usean asian samanaikaista edistämistä. Aiemmin asiat kriisiytyivät liikaa itsesi hajoittamiseen, mistä ei ole pelkoa.Muutoksen loputon odottaminen käy hermoillesi. Yritä nousta hetkeksi arkisen tilanteen yläpuolelle, niin saat nähdä, että uusi tilanne tulee yllättävänkin pian.