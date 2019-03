Horoskooppi

Horoskooppi 25.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Juuri kun ajattelit vetäväsi henkeä, eräs lähestyy sinua ehdotuksellaan. Mieti kaksi kertaa, mutta ole toki koko ajan avoin.Luota omaan näkemykseesi, vaikka toiset sanoisivat mitä. Ei haittaa, vaikka joskus olisitkin ollut väärässä. Tässä tilanteessa sinun on syytä pitää kantasi.Säännöt on oikeasti tehty noudatettaviksi. Älä ainakaan rupea rikkomaan niitä ennen kuin osaat ne mennen tullen ulkoa. Mestari pystyy sitten sooloilemaankin.Ohjaa ensin itse itsesi oikeille raiteille ennen kuin rupeat opastamaan toisia. Saat siitä myös sellaista katu-uskottavuutta, että kaikki sujuu myöhemmin helpommin.Sinut on siunattu mielikuvituksella, joten käytä, hyvä ihminen, nyt sitä. Yllätyt itsekin iloisesti siitä, mihin sinulla on kykyä.Sinulle yritetään syöttää pajunköyttä, mikä onnistuu näin alkuviikosta, ellet ole valpas. Pidä siis nyt tiukasti kiinni ohjaksista.Se hetki, jolloin päästää jonkun niin lähelle, että siitä ei ole enää paluuta, on ihmiselon suuria ihanuuksia. Muistele vanhoja, jotta saat niistä eväitä uusiin.Entäpä, jos tällä viikolla tekisit vain sellaisia asioita, joista nautit? Perusvelvollisuuksien jälkeen sinulla on nyt poikkeuksellisesti tilaisuus valita.Yllättävä kohtaaminen saa jo sammuneeksi luulemasi liekin leimahtamaan. Ole tarkkana, ettei se aiheuta liian suurta roihua. Toki tilanne on muutenkin kovin tulenarka.Sinä leikit erään tunteilla ja tiedät sen hyvin itsekin. Jos voit lopettaa sen heti, niin tee se. Universumikin osaa palkita sellaisen.Olet sortumassa helmasyntiisi ja lupailemassa sitä sun tätä. Vedä siis henkeä ennen kuin seuraavan kerran sanot kyllä. Ei on yhtä helppo lausua.Eräs käy hermoillesi niin, että joudut puremaan hammasta, ettet sano liian pahasti. Odota rauhallisempaa hetkeä ja aloita sitten keskustelu hänen kanssaan.