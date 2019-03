Horoskooppi

Horoskooppi 23.-24.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11. – 22.12.

Kauris 23.12. – 21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Kevät on kulman takana, jo­ten sinun on korkea aika kaapia vielä jäitä hat­tuun. Olet nimittäin saavuttamassa paljon, mutta hosumalla ja turhaan kiirehtimällä voit pilata pal­jon.Ota ja omista tämä viikonloppu itsellesi. Olet niin pitkän aikaa uhrautunut toisten hyvän vuoksi, että nyt on syytä ottaa edes hiven siitä takaisin.Pidät itseäsi reiluna ja puolueettomana. Silti sinulla on tarttumapintaa monenlaisille ikävillekin tunteille. Kun sen myönnät ja sen merkit tunnistat, niin olet jo pitkällä.Sinua yritetään houkutella mu­kaan johonkin sellaiseen, joka ei millän tavoin ole sinun juttusi. Kohteliaisuus saa sinut kiertämään suoraa vastausta, mutta ryhdistäydy nyt ja tee se.Sinulle uskottu salaisuus on vaarassa paljastua löysien puheittesi mukana. Opet­tele olemaan varovainen – varsinkin, jos vääränlainen juhlamieli yllättää.Pienistä teoista syntyy suuria tunteita. Ei kaiken tarvitse aina olla Suomen tai maailman suurinta tai uudenaikaisinta. Toimiva arki on kaikkein paras.Unohda viikonloppuvapaa, mikäli se merkitsisi tiettyjen keskeneräisten asioiden lykkäämistä. Tee siis tänään se, mikä sinun olisi pitänyt hoitaa kotona jo viikkoja sitten.Karsi tiettyjä suunnitelmia ennen kuin joku muu tekee sen puolestasi. Pidä kuitenkin kiinni asioiden rungosta. Muista myös oma hyvinvointisi.Suuri paasto on kesken, mutta sekään ei estä nautintoja ja ilonpitoa. Oikeassa ovat ne, jotka sanovat, että silloin pitää juhlia, kun on juhlimiseen syytä.Suunnittele tänä viikonloppuna ensi viikon ohjelmaasi. Huomaat sitten, miten paljon tuollainen helpottaa sinunkin elämääsi ja tuo uudenlaista varmuutta.Sinusta tuntuu kuin ystäväsi olisi asettunut kuin vahingossa tyystin toisten yläpuolelle. Kaikki saadaan alas jalustalta, mutta sinun on autettava hänet kunnialla toisten joukkoon.Kaaos luo toivottomuutta, joka taas sysää syvemmälle kaaokseen. Tuo kierre on katkaistava. Senkin vuoksi käytä tämä viikonloppu erään auttamiseen.