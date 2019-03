Horoskooppi

Horoskooppi 22.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Keskity itseesi ja omaan kehitykseesi. Nyt et voi auttaa toisia muuten kuin esimerkilläsi. Ja hyvin hoidettuna tilanne on pian hallussasi.Ystäväsi ottaa pitkästä aikaa yhteyttä. Nyt ei ole oikea hetki moittia häntä laiskuudesta tai mutista rikotuista sopimuksista. Nyt on iloittava tuhlaajapojan paluusta.Tehtäväsi on tarjota ratkaisuja eräiden ristiriitoihin. Älä ota siitä paineita, mutta se on myös velvollisuutesi ihmisenä ja ystävänä.Aika on ystäväsi, vaikka kannatkin liiallisuuksiin asti huolta sen kulusta. Kukaan ei voi tehdä enempää kuin voimansa sallivat. Sen vuoksi uudet päivät ovat tärkeitä.Romanttinen hetki yllättää. Yhtäkkiä vuosien rinnakkainkulku muuttuu aivan toisenlaiseksi. Tällaisten juttujen takia kannattaa vaeltaa myös vaikeassa maastossa.Sinusta tuntuu ajoittain siltä kuin olisit vikuroivan lauman viisas paimen. Pidä siis lempeän tiukka ote paimensauvastasi ja ota lähiajat vastuullisesti vastaan.Eräs lähellä oleva kaipaa huomiotasi, vaikka hän ei olekaan korottanut ääntään. Käänny silti hänen puoleensa ja kuuntele tarkasti korostamasta liikaa mitään.Mieti, pelaatko erään kanssa peliä vai onko suhteenne tasapainossa. Jos tunnet näyttelevän tunteitasi, pidä niiden julkisesta kertomisesta taukoa.Ota varovasti riskejä, sillä rahatilanteesi ei oikeasti kestä kovin monia uusia epäonnistumisia. Silti riskinotto on sinun kannaltasi hyvin tärkeää.Huomaatko, miten itsesi kanssa tekemäsi napakka sopimus auttaa elämän virtausta: vesi ei vello soilla ja lainehdi vainioilla vaan juoksee iloisesti eteenpäin.Laskelmointi pois! Ota tilalle suunnittelu, johon liittyy myös haaveilu. Sinulla on nyt elämäsi tilaisuus muuttaa elämääsi, mutta se vaatii toimia.Katse peiliin: oma hyvinvointisi on nyt ykkösenä ja muu tulee perässä. Ravinto ja liikunta antavat viikonloppuusi onnistumisen tunnetta, joka säilyy pitkään.