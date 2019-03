Horoskooppi

Horoskooppi 18.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kuuntele toisia, mutta älä nyt sentään rupea tanssimaan hei­dän pillinsä mukaan. Pidä sopivaa etäisyyttä, sillä joillakin on vahva tahto yrittää vaikuttaa sinuun.Keskustele erään kanssa suhteenne pelisäännöistä. Kaiken ei toki tarvitse olla säänneltyä, mutta tietyt asiat olisi kummankin hyvä pitää mielessä.Menokuuri ei riitä vaan sinun on syytä ruveta kehittelemään myös tulokuuria. Jollain tapaa olisi hyvä saada kotiutettua rutkasti lisää rahaa.Eräs syyttää sinua siitä, että leikit hänen tunteillaan. Syytös saattaa tuntua, sillä olethan ainakin leikkinyt sillä ajatuksella. Mieti, mitä vastaat.Kaipaat selvästi vaihtelua. Aloita mielikuvaharjoittelu matkasta ja sen jälkeen rupea suunnitttelemaan ensi kesään unelmien täyttymistä.Ota varaslähtö kevääseen ja hanki koti täyteen kevätkukkia. Sen vaikutus kaikkeen on hurja: talvi ja pimeys ja kylmyys ovat tipotiessään.Tunteiden ohjailu on katalaa peliä, johon sinunkaan ei kannattaisi ryhtyä. Rehellisyys ja avoimuus olkoot sinun avainsanojasi.Useimmiten vähemmän on enemmän. Määrän ja laadun samankaltaisuutta voi pohtia hellyyden ja toisen hemmottelun vinkkelistä. Silloin enemmän on enemmän.Yksin olisit nopeammin perillä, mutta onko sellainen lainkaan hauskaa? Ajattele kokonaisuutta ja valitse vaeltaminen suuremmsassa joukossa.Kuuntele ja ota vastaan toisen tunteet. Osoitat näin kypsyyttä, jollaista et vielä vähän aikaan olisi itseltäsi osannut odottaa. Kehitys kehittyy.Tasapainottelu erään toiveiden ja sinun haaveittesi välillä käy hankalaksi. Silti ei kannata luovuttaa ennen kuin olette käyneet yhdessä nuo solmukohdat läpi.Yllätyt itsekin, kun huomaat asettavasi parisuhteen arvot niin korkealle. Huomauta asiasta eräälle ja tarkkaile hänen reaktiotaan.