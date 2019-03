Horoskooppi

Horoskooppi 16.-17.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos tämän viikon aikana on tuntunut siltä, että koko maailma on ollut sinua vastaan, niin nyt tilanne muuttuu. Asiat alkavat sujua kuin tanssi, mikä miellyttää myös ystävääsi.Erään viat ja puutteet tuntuvat nousevan nyt tavallistakin enemmän esille. Onko maailma muuttumassa ja oletko sinä ottamassa alitajuisesti etäisyyttä? Asia selviää pian.Hyppysellinen järkeä ja kourallinen tolkkua ovat hyvät eväät sinun viikonloppuasi ajatellen. Ilo nousee kaikessa kuitenkin etusijalle, mikä tekee sinulle todella hyvää.Sinun on hyvä käyttää tämä viikonloppu tiedonkeruuseen erästä tehtävää varten. Hyvin tiedoin varustautuneena pystyt niin paljon paremmin puolustamaan totuutta.Suojelusenkelisi joutuu tekemään ylitöitä, mutta hyvin seurauksin. Nimittäin se, mihin tänä viikonloppuna ryhdyt, ei ole kovin viisasta, vaikka onkin hauskaa.Erään mustasukkaisuus synkentää viikonloppusi taivasta. Väännä hänelle rautalangasta totuus, jotta tuollaisen tunteen perusteet saataisiin vihdoinkin kitkettyä.Olet käyttänyt viikon aikana valtavasti energiaa torjuaksesi eräiden henkistä nurkanvaltausyritystä. Käytä viikonloppu toipumiseen, sillä kaikki ei ole vielä ohitse.Eri-ikäisillä on hyvin erilaiset näkemykset tietyistä asioista. Pienoisilta konflikteiltakaan ei voida välttyä. Sinä joudut hetkeksi kiusalliseen välikäteen.Hoida tämän viikonlopun aikana kaikki keskeneräiset työsi pois, sillä ensi viikolla kohtaat yllättäviä haasteita, joita varten pöydän on hyvä olla puhdas.Houkutus palata entisiin käytäntöihin tuntuu kasvavan näin viikonlopun aikana. Itsekurisi joutuu kovaan testiin. Itsesi kannalta olisi kyllä parasta, että kestäisit.Sinusta tuntuu kuin eräs olisi muuttanut sääntöjä kesken pelin. Ilmaise ajatuksesi selkeästi ja huomauta, että tuollainen toiminta ei käy. Pidä tiukasti pintasi.Silmäsi avautuvat erään lähellä olevan ihanuudesta ja ihmeellisyydestä. Nauti tästä uudesta näkökulmasta samalla kun voit miettiä ajan ihmeitä tekevää vaikutusta.