Horoskooppi

Horoskooppi 15.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Talven ote tuntuu pitävän, vaikka luulit jo päässeesi kohti kevättä. Käy vielä läpi ne kylmät alueet, joista jo luulit selvinneesi. Kyse ei ole enää monesta kohdasta.Jos todella haluat päästä erään kanssa pidemmälle kuin arkipäiväisiin kohtaamisiin, niin kyllä sinunkin pitää nähdä asian eteen vaivaa. Ketä voi kiinnostaa ylimielinen snobi?Huomaatko jo, miten harjoittelusi keskittymistaitojen suhteen alkaa tuottaa tulosta? Ystäväsi ainakin kiittelevät rauhaa ja somen jatkuvan seuraamisen vähentymistä.Tiivistä yhteistyötä erään kanssa. Hänen raikkaat ajatuksensa ja tuore näkemys teidän yhteisten asioidenne suhteen tuo aivan uutta väriä talven haalistamaan elämääsi.Pitkittyessään asiat mutkistuvat, ja todella paljon pitkittyessään ne menevät jopa solmuun. Ota käsillä oleva tilanteesi maksettavina oppirahoina. Kääri myös heti hihat!Arvostat rauhaa ja kauneutta. Silti koet lähelläsi vai kaaosta ja puolirumaa. Mene itseesi, sillä sinä olet oman kaaoksesi tai rauhasi hallitsija.Mieti, miksi päätit olla lähtemättä mukaan erään ihmisen tarjoamaan tilaisuuteen. Sinulla olisi paljon annettavaa, sillä tunnet alueen. Ehdit vielä muuttaa mieltäsi!Kiire voi syödä elämästäsi ihmisiä. Jos ja kun havaitset sellaista, niin toimi ripeästi, ettei mitään peruuttamatonta ehdi tapahtua.Lähde siitä, että rakennat kotiisi sellaisen tunnelman, että viihdyt siellä. Jos joku toinen kommentoi sitä ikävään sävyyn, ota mielipide vastaan, mutta haihduta se saman tien.Huomaa ennakkoluulojen haitallisuus ennen kuin ne alkavat todenteolla vaikuttaa elämääsi. Aitoon ymmärrykseen tarvitaan kohtaamisia, jotka sinulta ovat vähissä.Et pidä siitä, että ystävälläsi on odotuksia sinun suhteesi, mutta miten muuten voisi suhde kulkea? Totta kai kaiken on kehityttävä. Vaihda näkökulmasi hetkeksi toiseen.Kavahdat riskinottoa, mutta tässä tilanteessa hallitulle uhkapelille olisi käyttöä. Ja sen jälkeen on syytä muistaa tiukan rento ote.