Horoskooppi

Horoskooppi 13.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Sinua uhkaillaan tietyillä asioilla, mikä nostattaa vastarintaan. Varo kuitenkin hätiköimästä, sillä turha ärsyyntyminen ei todellakaan edistä sinun asiaasi.Kun tahdot lähettää eräälle pienen viestin, niin tee se. Olet ajatellut tuollaisia iloisia pikku yllätyksiä niin kauan, että niiden lähettämättömyys alkaa ahdistaa.Ajattele: viikko on jo puolivälissä ja sinä olet selviytynyt kaikista velvollisuuksistasi. Tästä on hyvä jatkaa, sillä olet jälleen saanut tekemisen vaihteen päälle.Kaktuksessa on teräviä piikkejä, mutta siinä on myös kauniit kukat, Erään mielestä sinä olet kuin tuollainen kasvi. Ole ylpeä, ettet ole kenenkään sylikoira, jollet niin tahdo.Kevennä taakkaasi puhumalla asioistasi eräälle, jonka uskot ymmärtävän. Patoamalla liikaa asioita sinä vaikeutat monen muunkin asioita.Ystäväsi sanoo, että hän pitää sinusta juuri sellaisena kuin olet. Se tekee hyvää, kun juuri olet ajatellut huonojen puoliesi pitävän toiset luotolla.Huomaatko, mikä innoittaa sinua? Ota siitä vaarin ja ravitse itseäsi sillä säännöllisin väliajoin. Tuntuu kuin sinusta olisi kuoriutumassa aivan uusi ihminen.Iloitset omasta tilasta ja ajasta niin paljon, että se nolottaa. Sinulla meni pitkä aika väärissä valjaissa, mutta nyt sinulla on oikeus kaikkeen hyvään.Muutoksen tuli palaa sielussasi. Ole varovainen, ettet polta itseäsi karrelle, sillä oikeasti sinulla on aikaa. Kaikkea ei tarvitse saada muutettua ja vaihdettua heti ja nyt.Eräs aiheuttaa sinulle hämmennystä. Mieti, mistä se johtuu. Ainakin hän osaa herättää sinut. Siinä on jo jotain. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse purematta niellä.Haluat tehdä pesäeroa menneeseen, mutta huomaat, miten vaikeaa se on. Joka nurkan jälkeen vastaan tulee jotain, joka muistuttaa jostain. Älä hellitä. Olet jo matkalla.Sinä haluat elää tässä ja nyt, kun ystäväsi katsoo mieluummin taaksepäin. Yrittäkää sovitella kummankin elämää, jotta voitte päästä eteenpäin.