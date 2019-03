Horoskooppi

Horoskooppi 14.3.2019

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4. – 20.5.

Kaksoset 21.5. – 21.6.

Rapu 22.6. – 22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.– 22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10. – 22.11.

Jousimies 23.11. – 22.12.

Kauris 23.12. – 21.1.

Vesimies 21.1.– 19.2.

Kalat 20.2. – 20.3.

Rakkaus on uusiutuva luonnonvara. Siinä on samaa kuin itämaisessa matossa: se vain paranee runsaasta käytöstä. Kuluta siis sitä niin paljon kuin sielusi sietää.Käsillä on asia, jota on syytä katsoa joka suunnasta ennen kuin teet siitä johtopäätöksiä tai päätät ryhtyä joihinkin toimenpiteisiin.Jos ystävä tai työtoveri tai pomo käy hermoille, niin joka tilanteeseen tarvitaan hieman erilainen lähestymistapa. Yksilöi tunteesi ja toimi harkitun napakasti.Älä hajoita itseäsi. Kun nyt olet lähtenyt tietylle reitille pysy siellä ja sen jälkeen ala vasta miettiä toisenlaisia vaihtoehtoja tai matkakohteita.Nyt on hyvä tutkailla rahatilannetta. Älä rupea haihattelemaan, jos tuntuu, että kuljet hetteikköisellä maaperällä. Tärkeintä olisi saada jalat kovalle maalle.Sinussa on paljon enemmän luovuutta kuin edes uskallat ajatella. Sinulle on uskoteltu aivan vääriä asioita. Nyt on oikeasti ison muutoksen aika.Juna on nyt jo liikkeessä. Et voi enää pysäyttää sitä etkä muuttaa sen kulkusuuntaa. Ota siis matkasta kaikki irti. Sinulla on silti suuri vaikututus matkatunnelmaan.Muista, että antaesaan myös saa. Oikeat joustot kaikessa elämässä ovat molemminpuolisia tuottavat lopulta hyvän mielen. Riistohenkisyydelle ei ole tässä tilaa.Eräs yrittää manipuloida tunteitasi halpahintaisella tavalla. Sano hänelle suorat sanat ja kehota yrittämään lähestymistä puhtaimmin eväin.Nyt olisi kasvun paikka. Ulkona käy kylmä tuuli, joten on varmaan parasta rakentaa pieni sydämen kasvihuone, jossa hennot taimet saavat vahvistua.Mietit kovasti elämääsi, mutta et pääse puusta pidemmälle. Pyydä luottoystävä mukaan ja avaa hänelle koko paketti, jotta joku toinenkin näkisi tilanteesi mutkikkuuden.Romantiikka ei pääse tunkeutumaan suljettuun taloosi. Avaa portit ja ovet ja ikkunat. Tuuleta elämääsi, niin pääset aloittamaan taas jotain elämää suurempaa.