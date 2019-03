Horoskooppi

Horoskooppi 12.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kasaat ulkopuolisen silmin turhaan huolia niskaasi, sillä pääset monesta asiasta rauhaan yksinkertaisesti rauhoittumalla ja tarttumalla toimeen. Kokeile.Nyt on sinulle tarjolla vastuuta enemmän kuin olet aiemmin uskaltanut haaveillakaan. Toisaalta nyt sinäkin olet kenties valmiimpi kuin koskaan siihen.Kuulet hyvän uutisen, mikä on tänä aikana niin harvinaista, että se jopa naurattaa. Levitä tuota uutista ja katso muutenkin tarkemmin ympärillesi, sillä niitä löytyy lisää.Ota yhteys vanhaan tuttavaasi, sillä teillä on useampia yhteisiä intressejä, joista ette välttämättä ole edes aiemmin olleet tietoisia.Huomaamatta pienistä asioista on kasvanut iso puro. Rupea patoamaan tuota puroa, jotta voit käyttää veden määrän omaksi hyväksesi eikä se ole sinulle haitaksi.Sinua painostetaan muuttumaan. Alistu tuon painostuksen alla vain jos sinä todella sydämestäsi olet siihen valmis. Se tarvitsee onnistuakseen sinunkin hyväksyntäsi.Ystäväsi elää mielestäsi valheessa, mutta kuinka kertoa se hänelle ilman, että välinne viilenevät? Nyt on koittanut pitkän illanvieton ja syvällisten puheiden aika.Sinulla on erään kanssa sopimusneuvottelut kesken. Toimi nyt, kun hän on vielä halukas toimimaan. Mitään tuollaista ei kannata lykätä liian pitkälle.Tee laskelmia rahojesi riittävyydestä. Huomaat pääseväsi tarkalla taloudenpidolla hyvään lopputulokseen. Uskaltaudu sen jälkeen myös riskinottoon.Töissä on tehtäviä, joiden loppuun saattaminen antaa sinulle mukavan tyydytyksentunteen ja alat saada varmuutta taitojesi riittävyydestä haastavampiinkin tehtäviin.Ole huolellinen ja tarkkaa. Pitämällä kotinurkkasi puhtaana vältyt monelta harmilta. Vaikka järjestelmällisyys ei olekaan valttisi, niin huomaat oppivasi sitäkin.Oikeasti sinä kaipaat nyt tuulettumista. Olet potenut talven aikana jo aivan riittävästi flunssia ja muita hankaluuksia, joten nyt on aika siirtää katse henkiseen kevääseen.