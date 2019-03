Horoskooppi

Horoskooppi 9.–10.3.

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Viikonlopuistakin tulee hauskempia, kun päivä pitenee ulkona. Kaikkeen tuntuu kuin olevan enemmän aikaa, ja asioiden tekeminenkin sujuu rattoisammin.Tarjolla olisi roppakaupalla kiinnostavia juttuja, mutta sinun pitää ruveta tekemään valintoja. Älä siis jää liiaksi haaveilemaan.Käytä viikonloppu hauskanpitoon. Samalla voit myös miettiä ilmassa leijuvan romanssin realistisia jatkomahdollisuuksia. Paljon riippuu sinusta.Yritä rakentaa kohtaamisia maailman kanssa positiivisuuden kautta. Torjunta on helppoa, sillä siihen sinulla on eväät kotoa, mutta avarakatseisuus auttaa pidemmälle.Olet mielessäsi rakentanut jo tämän viikonlopun ihannemallin. Jos kaikki ei suju kuten olet haaveillut, niin ei sitten. Jonain viikonloppuna kaikki kuitenkin onnistuu!Erään loukkaavat sanat nousevat aina uudestaan ja uudestaan pintaan. Yritä käsitellä tuo vanha ja mitätön asia, vaikka jonkun uskotun ystävän kanssa, jotta saisit siitä rauhan.Elä tässä ja nyt, mutta muista menneestä se, mikä on nykyhetken kannalta oleellista. Nykyhetkesi ei nimittäin ole syntynyt tyhjiöstä.Jos sinusta ei tunnu mukavalta olla juoruilun kohteena, niin älä itse lankea siunailemaan ja puhumaan ilkeyksiä toisista. Voit kummastella asioita mielessäsi, mutta et julkisesti.Vedä näin viikon päätteeksi syvään henkeä ja katsele rauhallisin mielin ympärillesi. Maisema on erilainen kuin vielä jokin aika sitten. Jatka ensi viikolla sen muokkausta.Näet tai kuulet sunnuntaina jotain, joka auttaa sinua monessa suhteessa. Pääset pian esteettä kohti uudenlaista ihmissuhdetta.Tähtäin on aina parempi pitää tulevassa kuin menneessä. Olet jättänyt tietyt ihmiset ja tietyt vaiheet taaksesi. Nyt on edessäsi uusi aika ja uudet haasteet.Tutkaile tapojasi ja sitä, onko niissä mukana vahingossa joukkoon etsiytyneitä turhia juttuja. Voi olla hyvä kuulostella asiassa myös ystävääsi.