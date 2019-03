Horoskooppi

Horoskooppi 11.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Ole tarkkana yksityiskohdissa, sillä jostain syystä asiat, joilla on taipumus mennä pieleen, menevät sinulla nyt tavallistakin helpommin pieleen. Siinä tarkkuus auttaa!Tuet itseäsi omissa pyrkimyksissäsi sekä ystävääsi hänen tavoitteissaan, jos jaat hänen kanssaan tuoreen ideasi. Yhteisvoimin ja -työllä pääsette pitkälle.Varo erään innokkuutta tulla auttamaan sinua. Hänellä ei ole aivan puhtaita jauhoja pussissa, mikä paljastuu sinulle vasta jonkin ajan päästä.Saat tällä viikolla hengähtää hetken, mikä tekee sinulle todella hyvää kiireisen helmikuun jälkeen. Sinun ei tarvitse myöskään vähään aikaan sitoutua mihinkään isoon.Huomaatko, miten ikävältä tuntuu ihminen, joka on ennalta-arvattava? Et tahtoisi viettää hänen kanssaan yhtään hetkeä, mikä on hieman noloa.Luota ihmisiin, sillä kukaan ei tahdo sinulle pahaa. Vilpitön mielesi myös suojelee sinua tahattomien törmäysten aiheuttamilta kolhuilta.Pelkojen ajatteleminen ei ainakaan vähennä niitä. Yritä ottaa vaikka yksi pelko kerrallaan ja miettiä, mistä se tulee ja onko se jollain tavalla kitkettävissä.Erään puolitutun ystävällinen teko lämmittää sydäntäsi, kun se tulee kuin puskan takaa yllättäen. Jatka tuota kaavaa tekemällä itsekin toisille kuten toivoisit sinulle tehtävän.Annoit eräälle aika kauan sitten lupauksen, jonka pitämisen kanssa taitaa olla niin ja näin. Uudista valasi ja pidä nyt huolta, että tällä kerralla pysyt sanojesi takana.Mieti, mitä sinä oikeasti toivot ja haluat toisilta. Kun pääset itsesi kanssa sopuun toiveistasi, sinun on paljon helpompi suunnata ne oikeisiin osoitteisiin.Joudut kohtaamaan uusia haasteita, minkä vuoksi nyt on hyvä pitää tavallista enemmän huolta raha-asioiden tunnollisesta hoitamisesta.Hemmottele itseäsi irtautumalla toviksi rutiineista. Parhaiten se onnistuu järjestelyillä, joiden avulla ne hoidetaan alkuviikosta pois käsistä.