Horoskooppi

Horoskooppi 8.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Lähde jo tänään liikkeelle, niin ehdit viikonloppuna vaikka mitä. Ota varaslähtö rentoutumiseen ja tee lauantain rasittavat velvollisuudet jo tänään, niin nautit enemmmän.Sinulla on aavistuksia siitä, mitä mielesi tekee tehdä, mutta älä vielä paljasta mitään. Turhan aikaisin kerrotut uutiset vanhentuvat tänä aikana nopeasti.Erimielisyytesi erään kanssa eivät saisi paisua kohtuuttomiksi, mutta miten sinä voit estää sen? Älä ainakaan provosoidu, vaikka sinua kuinka provosoitaisiin.Ota ilo ja onni osaksi arkeasi. Kuluneelta tuntuva ajatus muuttuu todeksi jo pelkästään sillä, että kiität ja kehut läheisiäsi etkä puhu perusteetta pahaa toisista.Jos ja kun sinulla on haaveita, niin kirjaa ne pieneen, salaiseen vihkoon, josta voit käydä niitä kurkistelemassa. Anna niille aikaa, mutta edistä niitä myös koko ajan.Pystytkö hetken olemaan hajottamatta itseäsi? Voitko elää kaksi tuntia ilman sosiaalista mediaa tai taustamusiikkia tai muuta näennäistä turvaa autiutueen tarjoavaa?Tahdot oppia uutta, mikä vie sinut pitkälle niin tänä vuonna kuin elämässäkin. Ikä ei ole siinä esteenä, mikä on toistenkin hyvä muistaa. Asenne ratkaisee – oikeasti!Eräs ihminen on kuin tuuliviiri katon yllä. Hänen käyttäytymistään voi ennakoida kun katsot, mistä tuuli puhaltaa. Ole valmiina vaikenemaan.Maailma on täynnä erilaisia hyviä ihmisiä. Astu siis hetkeksi ulos omasta kuplastasi ja kuuntele vaikka toista radiokanavaa kuin yleensä. Kokemus rikastuttaa.Tarjoat auliisti apuasi, ja moni sitä ottaakin vastaan. Muista myös aktiivisuutesi tilanteessa, jossa itse joutuisit sitä pyytämään. Ymmärräthän, että pyyntö ei ole häpeä.Ota rauhallisesti. Pitkäaikaisen hosumisen vauriot eivät hetkessä korjaudu. Se opettakoon sinua järjestämään ajankäyttösi jatkossa toisin.Pidät pintasi, vaikka se merkitsisikin kahnauksia eräiden kanssa. Lopulta heidänkin on nimittäin pakko myöntää sinun olevan oikeassa.