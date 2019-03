Horoskooppi

Horoskooppi 7.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Toimi yksinkertaisesti ja rehellisesti laskelmoimatta liikaa tai jopa lainkaan. Lopputulos onkin yllätyksellisesti monitahoinen ja jopa hyvinkin syvällinen.Tarkista vielä eräs juttu kokonaisuudessaan, ennen kuin lasket sen käsistäsi maailmalle. Se on keino, jonka turvin pystyt rentoutumaan todella hyvin.. Ole itsellesi armollinen. Joudut viettämään loppuelämäsi peilikuvasi kanssa, joten tee yhteisestä matkasta todellinen huviretki.Älä jarruttele vaan anna viikon mennä omalla painollaan. Osallistu sen sijaan omaohjaukseen tarmokkaammin kuin ennen. Vaaralliset tilanteetkin siinä vähenevät.Eräs ottaa tosissaan sinun heittosi. Varjele siis sanoja ja sanottavaasi sen mukaan, että ne seuraavat sinua hyvinkin kauas. Vastuun kantaminen on raskaimpia taakkoja.Päätät nyt yhden kappaleen elämäsi kirjasta. Tee se kevein ja hyvin mielin, sillä onhan sinulla jo aavistus juonesta ja siitä, että päähenkilölle käy siinä oikein hyvin.Odotat vastausta, jota ei tunnu kuuluvan. Entäpä, jos alkaisitkin nyt toimia oma-aloitteisesti tietoisena siitä, että toiminta tällaisessa tilanteessa antaa energiaa.Ilmassa on katastrofin aineksia, mutta sinä olet samassa tilassa. Pystyt kääntämään kaikkien odottaman mahalaskun mahtavaksi voitoksi. Saat näyttää, mihin pystyt.Katso, mitä tapahtuu, jos annat ystäväsi muuttua siihen suuntaan, johon hän näyttää olevan luontevasti menossa. Hänelläkin on vain yksi elämä, johon on syytä takertua.Antaudut hetkiseksi virran vietäväksi. Ihanalta tuntuviin hetkiin kannattaa palata ja jopa miettiä niitä osaksi sinun arkipäivääsikin.Eräs ihminen kaukaa nuoruudestasi nousee mieleesi. Rakennat hänelle mielikuvituksessasi elämänkaaaren, joka on nyt vain vahvistettava vaivihkaa kuulostelemalla.Kielteisyyden kautta ei ole hyvä lähteä viemään isoa asiaa eteenpäin. Kääri siis eräälle rakentamaasi ehdotusta uuteen pakkaukseen. Lopputulos on hämmentävän onnistunut.