Horoskooppi

Horoskooppi 6.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt ylimääräinen käsi- ja silmäpari tulevat todella tarpeeseen. Osoita ystävällesi kiitollisuutta avusta, joka tekee muutoksen mahdolliseksi.Pilko isompi suunnitelmasi palasiksi ja rupea toteuttamaan niitä oman elämäsi aliurakoina. Kunnon aliurakoitsijana osaat kantaa kekoon parhaan panoksen.Epävarmuutesi kiinnittää erään huomion. Ole hänelle rehellinen, niin voit saada avun, joka auttaa sinua todella pitkälle. Niin metsä vastaa kuin sinne huudetaan.Olet osa isompaa kokonaisuutta, mistä harva on edes tietoinen. Muista ammattiylpeytesi ja opettele kiittämään itseäsi, kun siihen on aihetta – eli usein.Huomaatko itsekurin valtaisan merkityksen? Opettelemalla oikeanlainen tauotus, sinä säästät niin aikaa kuin energiaa ja saat myös hyvän mielen.Sinun tekee mieli antaa eräälle kiitoslahja kaikesta hänen avustaan. Mieti sen sisältö tarkasti, sillä vaikka ajatus on tärkeää, merkitsee myös muu kokonaisuus paljon.Katso oravia, jotka rakentavat ruokavarastojaan mitä erilaisimpiin paikkoihin. Sellaiseen sisältyy suuri viisaus, jota sinäkin voit soveltaa omaan elämääsi.Älä harmittele hyödyntämättä jääneitä hetkiä vaan tartu niihin, jotka sinulla on nyt kädessäsi. Ota niistä parhaalla tavalla kaikki sopiva irti.Mitä työtä sitten teetkin, niin huomaat, että lepotauot ovat merkityksellisiä ja tärkeitä. Laiskuudella ei ole mitään tekemistä näiden tuokioiden kanssa.Heikkouden hetkistäkin voi olla kiitollinen. Niiden antama opetus tuntuu joskus jopa julmalta, mutta aikuisena ihmisenä sinä osaat ottaa niistä parhaat palat kasvuaa varten.Olet odottanut kiitosta ja ylistystä, mutta hiljaistapa on sillä rintamalla ollut. Nyt on hyvä tarkistaa ajatuksesi ja miettiä, miltä aikakaudelta ne oikein ovatkaan.Katso, mitä tarvitset erään tehtävän suorittamiseen. Hanki ainekset ja aloita hommat. Joskus jahkailu – ei siis miettiminen – vie kaikkein eniten aikaa.