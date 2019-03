Horoskooppi

Horoskooppi 5.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Aurinko paistaa joskus risukasaankin, mutta sen säteiden osuessa ikkunoihisi sinulle tulee väkisinkin tunne, että jotain niiden puhtauden eteen tulisi tehdä.Olet tehnyt ystäväsi kuullen itsellesi sitoumuksen elämänmuutosprojektista. Huomaa, että itsekunnioituksesi on nyt pelissä. Toimi siis nyt, vaikka väsyttäisikin.Alat päästä eroon energiavarastojasi kalvaneesta tahosta. Tuon voimanponnistuksen jälkeen on hyvä hengähtää ja miettiä jatkossa tarkasti, kenen seuraan asetut.Nyt on hyvä hetki hemmotella itseäsi. Tiistai on välipäivä, johon ei sisällytetä suuria odotuksia, mutta se on värittömyytensä vuoksi kuin pingotettu maalauskangas.Käänteet työasioissasi tekevät lähiajoista jännittäviä. Harkitse tarkasti ehdotuksia, joita saat. Pidä huolta myös pienistä yksityiskohdista.Kurkistat jääkaappiin, ja vaikka siellä olisi vaikka mitä, sinusta tuntuu, ettei siellä ole mitään syötävää. Käännä asenne ja rakenna elämäsi nykyraaka-aineista kunnon juhlat.Saat tarjouksen, joka kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta. Tarkista se siis vielä kerran, mutta tartu siihen myös heti. Tässä on elämäsi tilaisuus!Luet aina käyttöohjeet, ennen kuin otat jonkin laitteen käyttöösi. Elämän käyttöohjeet ovat yksinkertaisia, mutta joillakin on liian kiire unohtaa niiden tutkiminen.Totuus voidaan esittää monella tapaa. Eräiden keino on tarjoilla sitä niin pieninä paloina, ettei kokonaisuus tahdo mitenkään hahmottua.Tekniikan torjumisen sijasta anna sille hyväksi havaittu rooli renkinä. Sinä vastaat sen ylivallan torjumisesta, vaikket tohtisi sitä ensi alkuuun myöntääkään.Älä lankea avuttomuuteen, sillä sinulla ei ole vierelläsi isää tai äitiä, joka nostaisi sinut hangesta ladulle. Nouse siis omin avuin ja jatka vapaana yksilönä ihanaa matkaasi.Pieni muutos elämäntavoissasi voi johtaa suureen ja kauniiseen lopputulokseen. Pohdi siis kokonaisuutta sen osasten kautta. Kaikki nimittäin vaikuttaa kaikkeen.