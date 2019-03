Horoskooppi

Horoskooppi 4.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Anna toisten hoitaa tällä viikolla kiireet ja keskity sinä keräämään voimia tuleviin viikkoihin. Keskustele myös avoimesti suunnitelmistasi ystäväsi kanssa.Uudet ihmiset osoittautuvat yllättävän tärkeiksi. Pidä silti hyvää huolta entisistäkin, sillä ihminen on ihmiselle tärkein voimavara.Osoita eräälle, että olet tosissasi ehdotuksesi kanssa. Älä yritä jankuttaa vaan perustele asiasi tosissasi ja vakavasti, jotta viesti menisi parhaiten perille.Romantiikan suhteen viikko alkaa sekavasti, joten ole aika varovainen etenemisen suhteen. Älä ainakaan missään tapauksessa tee alkuviikosta aloitteita.Arjesta selviytyminen ei ole mitään rakettitiedettä, mutta tarkkana siinäkin pitää olla. Huolehdi, että sinulla on ohjakset käsissäsi arkesi pyörittämiseksi.Maailma muodostuu vastakohdista, ja kolikolla on kääntöpuolensa. Siksi jokaisessa ystävyyssuhteessa on aina miettimisen paikkoja. Älä siis pelkää puhua hänen kanssaan.Eräät nuorena oppimasi taidot tulevat nyt hyvään tarpeeseen. Älä silti teee asioita väärällä tavalla monimutkaistaen vaan piirrä yksinkertaisin, selkein viivoin.Talvinen jähmeys ja viima, jotka ovat vaivanneet rakkauselämääsi, alkava kadota. Suuri mahdollisuuksien kirja avautuu hitaasti, mutta vääjäämättä.Uuden kuukauden alussa on hyvä aloittaa oman elämän kevätsiivous. Käytä siihen niin paljon tarmoa kuin sinulta muista asioista liikenee. Ja tulosta syntyy!Vaikuttaa kuin lähipiiriäsi pidemmän aikaa riivannut tarmonpuuska olisi lauhtumassa. Se tekee taas heidän neuvomisestaan helpompaa. Tartu siis hetkeen.Olet kiintymässä ihmiseen, jota olet itse pitänyt itsellesi todella sopimattomana. Mielipiteen muuttaminen ei ole rikos, vaikka se sinua nyt hämmentääkin.Olet kasvanut toiseen suuntaan kuin eräs sinua lähellä oleva. Perustele teittenne eroamista parhaan kykysi mukaan. Et ole hänelle muuta velkaa kuin selityksen.