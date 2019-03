Horoskooppi

Horoskooppi 2.–3.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Kevät keikkuen tulevi, vaikka oletkin jo ehtinyt tottua nousevaan lämpöön. Joudut olemaan apuna eräälle sukulaiselle, mutta hänkään ei vaadi sinulta liikaa.Houkutus toisensa jälkeen laulaa seireenin lauluaan. Pysyttele kotona viikonloppu ja hoida houkutukset pois. Parhaiten se käy sulkemalla kaikki häiriötekijät.Nyt on hyvä hetki avittaa jo alkanutta muutosta toimimalla tarmokkaasti. Jopa työpaikan vaihtaminen parempaan voi sujua tässä myötätuulessa ihanan helposti.Sydän vai järki? Molempi parempi, mutta pane tämän viikonlopun ajaksi järki kasvamaan korkoa ja kuuntele sen sijaan häpeämättömästi sydämesi ehdotuksia.Ehdit ja pystyt oppimaan virheistäsi, mutta ensin sinun on käsitettävä ja tunnustettava ne virheiksi. Aloita siis perusasioista. Jatka sen jälkeen mutkikkaammilla.Tietyt jutut eivät enää miettimällä parane. Nyt on tekojen aika. Pian tulokset puhuvat puolestaan ja sinä pääset rauhaan, kunnes uudet asiat nousevat taas pintaan.Totuus on hyvä käsimatkatavara ja selkänoja, josta voi ponnistaa moneen suuntaan. Älä käytä sitä väärin, sillä liian raakana tarjoiltuna totuus ei palvele aina sydäntä.Osoitat eräälle olevasi hänen luottamuksensa arvoinen, kun sinulle uskotaan salaisuus, jonka leviämisestä voisi olla sinulle jopa hyötyä. Oikeamielisyytesi palkitaan.Aloita nyt vain sellainen asia, jonka saat tänä viikonloppuna tehtyä. Onnistuneet napakat jutut tuovat hyvän mielen ja kannustavat uusiin samanlaisiin avauksiin.Näet yhtäkkiä erään ihmisen aivan uusin silmin. Näky on hämmentävä, sillä olet tuntenut hänet jo kauan, etkä ole tuota kauneutta jostain syystä huomannut.Teit ystävällesi lupauksen, jonka pitäminen olkoon tämän kuukauden tärkein asia. Huomioi se niin arkena kuin pyhänäkin. Lopputulos tuntuu sydämessäsi.Kevätilmassa leijuu selvästi romantiikan vivahdus. Suhtaudu siihen uteliaana, sillä tietynlaista korpivaellusta on kestänyt jo aivan riittävän pitkään.