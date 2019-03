Horoskooppi

Horoskooppi 1.3.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Nyt sinun olisi oikeasti hyvä vain olla ja nauttia viikonlopun odotuksesta. Tee työsi ripeästi, hosumatta, ja sen jälkeen vain nauti ja oleile.Kuntoile rentoutuaksesi, niin voit rentoutua kuntoillaksesi. Hauska oravanpyörä pitää sinut sekä liikkeellä että paikallasi. Juuri tuota järjestelmällisyyttä kaipaat.Aloita pienestä ja hoidettuasi se pois päiväjärjestyksestä, siirry isompaan – tai pienempään – tärkeintä kuitenkin on, että olet sydämestäsi mukana työssä.Sinusta tuntuu, että olet immuuni houkutuksille, mutta voi hyvinkin olla, että riittävän suuret houkutukset eivät vain ole löytäneet vielä sinua. Ole siis varovainen kulkiessasi.Yllätä eräs kuin aavistamalla, mitä hän sinulta odottaa. Tunnet hänet sen verran hyvin, että pystyt toteuttamaan toiveen kuulematta sitä. Se ilahduttaa kaikkia.Kukaan ei jaksa lepäämättä, vaikka eräs kehuukin sinun toimivan väsymättömän lailla. Varo lankeamasta kiitosten myötä ylirasituksen ansaan.Et voi tehdä mitään, jollet saa riittävän hyvää etumatkaa eräisiin tehtäviin. Käytä koko viikonlopun vapaa-aika sen saavuttamiseen, niin pääset pian rentoutumaan.Eräs ihminen menneisyydestäsi on kuin tivolin pelin mato, jonka saa nuijimalla piiloon, mutta pian se taas putkahtaa esiin. Tarvitset hetkellistä sydämen kovettamista asiassa.Ensimmäinen kevätkuukausi olkoon sinulle muutoksen aikaa. Katso, mitä teet. Katso, miten pukeudut. Katso, mitä syöt. Tarkkaavaisuutesi palkitaan yllättävällä tavalla.Muista ihmisiä korteilla myös joulujen ja pääsiäisten ulkopuolella. Tiedät itsekin, miten hyvältä tuntuu, jos joku vaivautuu muistamaan sinua.Ystäväsi on sitä mieltä, että hyväntahtoisuudellasi ja auttamishalullasi sinä kahlitset häntä. Otat sen tietysti loukkauksena, mutta pohdi samalla, miten muuten toimia?Onko sinun aina pakko yrittää olla joka asiassa ykkönen ja paras? Puhdas rivi suorituksia näyttää toki hauskalta, mutta missä kohdassa panos ja tuotos ovat jo miinuksella?