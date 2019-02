Horoskooppi

Horoskooppi 28.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Eipä aikaakaan, kun elämä alkaa taas tuntua rennolta ja mukavalta. Jännittynyt tilanne laukeaa, kun sinä löydät siihen oikeat avaimet. Älä pelkää!Joudut kohtaamaan erään tilanteen uusinnan. Kohtaaminen erään kanssa tuntuu kummastakin epämukavalta, mutta niin vain on ja se on pakko hyväksyä.Sinusta on jo pidemmän aikaa tuntunut, että hiihdät elämäsi pellolla ympyrää. Onneksi elämäsi saippuaooppera muuttuu romanttiseksi filmiksi ja aurinko sulattaa ladun niityksi.Jännittynyt tilanne laukeaa sinun keksiessäsi ratkaisun, joka tyydyttää kaikkia. Kaikki vaikeudet eivät ole ohi, mutta hengähdystauon aikana ongelmat ratkeavat.Kaikkea ei ole pakko saada tänään ja heti valmiiksi vaan voit tehdä oikean pitkäntähtäimensuunnitelman. Jatka siis varovasti edeten.Mitä tehdä, kun erään mielestä mikään ei ole oikein ja kunnolla, ja sinusta asiat ovat kohtalaisen okei. Teidän kannattaa järjestää näkemystenvertailuilta.Moni on ilmoittautunut halukkaaksi auttaa sinua tiettyjen asioiden hoidossa. Nyt nuo lupaukset joutuvat puntariin, kun sinä lähestyt heitä tositarkoituksella.Onko varma, ettet yritä miellyttää liian monta ihmistä yhdellä kertaa? Ulospäin tilanne voi näyttää hyvältä, vaikka sisäinen levottomuutesi kalvaisikin.Sinusta tuntuu kuin edessäsi olisi miljoona tehtävää asiaa. Ja vaikka niitä ei olisikaan niin paljon, niin mikään ei hoidu, ellet aloita ensimmäisestä.Saat muistutuksen hoitamattomista asioista. Tee niiden eteen jotain, jotta sinun ei tarvitsisi myöhemmin enää katua entisiä laiminlyöntejäsi.Maailma ei pysähdy odottamaan sinun ratkaisujasi vaan maapallo kulkee radallaan. Tartu siis nyt asioihin niin, että voit vielä vaikuttaa niihin.Uutta seikkailua sinä oletkin jo kaivannut! Energiavarastosi on hiljalleen täydentynyt ja sinä olet erinomaisissa asemissa, kun h-hetki koittaa.