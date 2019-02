Horoskooppi

Horoskooppi 27.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Et ymmärrettävästi pidä siitä, että sinua hoputetaan. Joku sinua tuntematon voisi pitää sitä päättämättömyytenä, mutta ystäväsi tietävät sen. Pidä linjasi.Rakkauselämäsi mullasta on nousemassa ihania taimia. Varjele niitä ja katso, mikä niistä on sellainen, joka kestää karaistuskäsittelysi.Tunteet nousevat pintaan, kun kohtaat erään uuden ihmisen. Yritä silti pysyä rauhallisena, jotta saat hoidetttua kaikki sinulle uskotut tehtävät.Sinulla on toki oikeus loukkaantua erään toimista, mutta yritä välttää kostonkierrettä. Tutkaile, tekeekö hän tekonsa tahallaan vai varomattomuuttaan.Monella tapaa sinun energiatasosi on huipussaan, mutta silti sinua väsyttää. Selvitä, podetko puutostilaa vai oletko vain alitajuisesti huolissasi eräästä.Kaipaat erään kosketusta. Tilannetta ei helpota odottamaton kriisi tietyllä alueella. Kaikesta huolimatta asiat ovat silti kääntymässä kohti parempaa.Olet hiljalleen liukumassa jälleen kohti lähtöruutua. Tarvitset kaikki voimasi sen vastaiseen toimintaan, mutta onneksi tulostakin tulee.Sinun aliarviointisi loppuu kuin seinään, ja aivan uusi ajanjakso alkaa. Olet voittanut päättäväisyydelläsi paikan eräiden sydämessä. Siitä on hyvä jatkaa.Kylvä ensi kesän onnen siemeniä. Avaudu eräälle huolistasi, niin saat yllättävää vastakaikua. Kaiken ei tarvitse olla elämää suurempaa. Elämä on suurin onni kaikista.Vaatimatonta ei nyt kannata esittää, sillä sinua on niin monen kiittäminen niin monesta asiasta. Liioitteluun ei silti nyt ole kenelläkään varaa.Haluat lykätä viikon lopulle päätöksiä, jotka olisi jo pitänyt tehdä alkuviikosta. Kasaa itsesi ja toimi aikuisen tavoin, sillä nyt on jo kiire.Pidä jalat maassa, vaikka onni sataa kultasadettaan päällesi. Iloitse ja nauti pitkästä aikaa poikkeuksellisen onnekkaista valinnoistasi.