Horoskooppi

Horoskooppi 26.2.2019

Oinas 21.3.–20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.–22.9.

Vaaka 23.9.–23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Toisinaan menestys näyttää ulospäin erilaiselta kuin sisältä. Ja millainen on se menestys, jota sinä kaipaat? Hyväksy pienet virheet ja kauneuspilkut, niin kokonaisuus on hyvä.Repussasi on nyt hyvät tulevaisuuden eväät. Menestymisesi ei voi ainakaan niistä olla kiinni. Anna kunniaa ja arvostusta niille, jotka ovat sen ansainneet.Tonkimalla vanhoja raunioita sinä pääset luomaan uusia yhteyksiä. Pystyt myös tajuamaan erään sinulle tekemän palveluksen suuruuden. Kiitä, kun vielä ehdit.Nopeasti parantuneet haavat mahdollistavat uudet seikkailut pikemmin kuin olit osannut odottaakaan. Lähde siis pelotta ja ilolla matkaan.Olet tehnyt itsellesi ison lupauksen. Nyt on aika pitää siitä kiinni. Kaikki onnistuu, kunhan säilytät avoimuutesi joka suuntaan – myös itseäsi kohtaan.Menneestä voi oppia, mutta siihe ei ole enää paluuta. Katsele loittonevia asioita lämmöllä, jopa hienoisella kaipauksella, mutta hyväksy silti niiden poismeno.Sinä olet säteilevää seuraa, mikä ei todellakaan jää huomaamatta. Nauti kuhinasta ympärilläsi, sillä niin ei aina ole ollut.Tällä viikolla moni lukko aukeaa ja moni asia sujuu kuin taiottuna. Silti on hyvä pelata miltei jatkuvasti varman päälle, sillä elämään mahtuu monenlaisia yllätyksiä.Lähestymällä erästä positiivisuuden kautta sinä löydät hänestä piirteitä, jotka ovat tainneet olla häneltä itseltäänkin kadoksissa. Yhteinen löytämisen ilo on suurta.Laakereillasi voit levätä hetken, mutta sitten on jossain vaiheessa hyvä ruveta huolehtimaan jaksamisen ohella myös osaamisesta. Siitä on sinulle hyvinkin pian hyötyä.Älä pelkää epäonnistumista, sillä siitä voi myös oppia. Ainahan ei ole niin, ja oikeasti sinä voit ja sinun pitää myös harmitella sitä. Silti elämä jatkuu.Rentoudu! Huomaa, miten olet alkutalvesta suhtautunut asioihin kireästi ja onnistumisiakin on leimannut pakkovoiton tavoittelu. Löysin rantein moni asia on toisin.