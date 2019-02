Horoskooppi

Horoskooppi

Oinas 21.3. – 20.4.

Härkä 21.4.–20.5.

Kaksoset 21.5.–21.6.

Rapu 22.6.–22.7.

Leijona 23.7.–22.8.

Neitsyt 23.8.– 22.9.

Vaaka 23.9.– 23.10.

Skorpioni 24.10.–22.11.

Jousimies 23.11.–22.12.

Kauris 23.12.–21.1.

Vesimies 21.1.–19.2.

Kalat 20.2.–20.3.

Jos haluat päästä paremmin erään suosioon, sinun täytyy yksinkertaisesti muuttaa tapojasi. Tosaalta siinä on sinulle sopivasti sekä keppiä että porkkanaa.Ei ihmissuhteesi voi lähteä pelkästään menneestä ammentamalla vaan sinun on löydettävä tuoreempia eväitä. Ei paniikkiia vaan sydämen oikeaa kuuntelua ja hyviä valintoja.Älä alistu juoruilemaan toisista. Jos kuulet mielestäsi ikäviä puheita, niin vähintä on, että et ainakaan levitä niitä eteenpäin. Ja puolusta aina heikompia!Vedä tänään syvään henkeä ja luo katse ympärillesi. Saat voimaa olemaan ottamatta liian henkiökohtaisesti erästä eteen tulevaa asiaa. Huomaat voimaantuvasi siitä.Kuulet jotain, joka rohkaisee sinua ottamaan ensi askeleen fiksumpaan suuntaan. Muutenkin on hyvä pitää korvat ja silmät auki ulkopuoliseen maailmaan.Menestys on kaksiteräinen miekka. Parhaimmillaan voit sen avulla myös auttaa ja tukea toisia. Pidä siis jalat maassa, jotta voit toimia tarmolla yhteiseksi hyväksi.Sinusta puhutaan toisaalla, mutta miksi sinä sellaiseata välittäisit? Keskity luotsaamaan omaa purttasi merellä, joka on välillä hyinen ja välillä ihanan trooppinen.Mikset lähtisi heti alkuviikosta pitämään hauskaa? Kaavoihin kangistumista olet aina vihannut, joten ei sinun tarvitse kahlita itseäsi nytkään.Kaikki ei vain sovi kaikille. Kukaan ei pysty keksimään yleismaailmallista avainta onneen. Vanha sanonta, toisen romu on toisen kulta, sopii siis tähänkin.Pane jäitä hattuun, ettei lupaava romanssi liikaa kuumentaisi päätäsi. Nyt onnistumisen mahdollisuudet ovat paremmat kuin koskaan.Sinusta tuntuu kuin olisit vaipumassa alkupisteeseen, vaikka tavoitteena on päästä pitkälle ja kauas pois. Vyötä kupeesi uskolla ja toivolla ja tartu matkasauvaan. Siitä se lähtee.Alkava viikko tarjoaa kiinnostavia haasteita. Muista sen aikana kuitenkin myös unelmoida ja rakentaa kuvia ihannetilanteista.